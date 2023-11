Semaforo rosso per Maria De Filippi: perché Uomini e Donne e Amici non vanno in onda Ben due programmi di Maria De Filippi verranno sospesi per una settimana, scopriamo cosa si nasconde dietro l'improvvisa posticipazione dei celebri show

Cosa sta accadendo sul quinto canale? Un cambio di palinsesti sostanzioso ci leverà il consueto appuntamento con non uno ma ben due attesi programmi della conduttrice più amata d’Italia: Maria De Filippi. Sembra infatti che ci sia stata un’evoluzione dei programmi in casa Mediaset, e ora dovremo rinunciare ai contenuti più amati dalla maggior parte del pubblico. Di che stiamo parlando? Ovviamente di Uomini & Donne e Amici, che questa settimana salteranno a più pari la loro programmazione. A cosa è dovuto questo cambiamento? Cosa possiamo aspettarci in loro sostituzione?

Perché Amici & Uomini e Donne non vanno in onda

In questa settimana ci sarà una variazione di palinsesto per quanto riguarda Uomini e Donne e Amici 23. I due programmi di Maria De Filippi resteranno fermi per un giorno. Nello specifico, nella giornata di oggi, mercoledì 1° novembre, nessuna delle due trasmissioni verrà trasmessa su Canale 5. Una vera batosta per la conduttrice, il motivo è però molto più evidente ed ovvio di quanto ci saremmo aspettati menù risiede nel fatto che, nei giorni festivi segnati in rosso sul calendario, la conduttrice si prende una piccola pausa. Partendo dal dating sentimentale, di cui ieri è stata fatta una nuova registrazione, l’appuntamento previsto alle ore 14:45 su Canale 5 non ci sarà. A non andare in onda sarà anche l’appuntamento giornaliero con il daytime di Amici 23. Probabilmente tutti hanno bisogno di una piccola vacanza, compresi i volti che siamo abituati a vedere ogni giorni in TV. Uomini e Donne e Amici sono le uniche trasmissioni Mediaset a subire delle variazioni di palinsesto per la celebrazione di Ognissanti. La programmazione, infatti, resterà la medesima per quanto riguarda, ad esempio, Mattino Cinque News, Forum e Pomeriggio 5. Ad ogni modo, ci saranno delle variazioni orarie di messa in onda di alcune trasmissioni.

Cosa va in onda al posto del reality e del talent

Fan delle due trasmissioni, non disperatevi, dalla prossima settimana si riprenderà sicuramente da dove avevamo lasciato, compresi i consueti appuntamenti con i due programmi. Ma intanto vediamo un po’ cosa potremo trovare su Canale 5 in sostituzione dei due programmi della De Filippi, partendo dalla celebre e amatissima Soap opera La promessa, che nella fascia oraria prende precisamente il posto di Uomini e Donne. Però si prospetta aria di cambiamenti anche per il daytime di Amici, anch’esso sostituito da una puntata speciale de La promessa.

