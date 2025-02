Selvaggia Lucarelli stronca Corona sul caso Fedez-Ferragni: “Una pianta infestante”. Poi l’affondo (inatteso) contro il pubblico La blogger si è espressa sul caso Fedez-Ferragni, sollevato di recente dall'ex paparazzo. Ma a stupire è stato sopratutto l'attacco contro il pubblico. Ecco i dettagli.

Il caso Fedez-Ferragni è riscoppiato qualche giorno fa. Ma Selvaggia Lucarelli parla solo adesso, con uno sfogo all’interno del suo blog che (stranamente) prende di mira l’ex coppia soltanto marginalmente. Il vero obiettivo dell’attacco, infatti, è Fabrizio Corona, autore delle piccanti indiscrezioni sui presunti tradimenti di Fedez. Secondo la Lucarelli l’ex paparazzo sarebbe come un’erbaccia che finisce per infestare, soffocandola, ogni cosa. E la giurata di Ballando con le Stelle ha qualcosa da dire anche a chi si concede il lusso di stare a sentire certi gossip. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Selvaggia Lucarelli, l’affondo a Corona sul caso Fedez-Ferragni

Rieccola tornare all’attacco, Selvaggia Lucarelli. Dal suo blog a pagamento, dall’alto della sua decennale esperienza in tema di gossip, la firma del Fatto si è finalmente espressa sugli ultimi scoop che hanno travolto l’ex coppia Fedez-Ferragni. Ce l’ha con Fabrizio Corona, reo di aver sfruttato le informazioni a sua disposizione (al momento tutte da confermare) per mettere su un bel teatrino all’interno del suo "Falsissimo".

"Qualche sera fa ho aperto i messaggi privati su Instagram", ha esordito la Lucarelli, "‘cicciona’, ‘ti ha asfaltata’…Non avevo bisogno di chiedermi cosa fosse successo. So già la risposta da tre anni, da quando una pianta infestante ha iniziato a occupare, soffocare, parassitizzare ogni spazio del web". La pianta infestante sarebbe Corona, ovviamente, e l’unica soluzione possibile è "non darle acqua". Ma anche evitando di interagire coi contenuti di Fabrizio, il risultato rimane lo stesso. "Me li ritrovo ovunque", si lamenta Selvaggia, "spezzettati su X, Instagram, perfino su qualche sito di informazione".

Lucarelli punta il dito contro il pubblico

Eppure Selvaggia Lucarelli non ce l’ha soltanto con Fabrizio Corona. Nè con Fedez o con Chiara Ferragni, che fomentano il gossip coi loro comportamenti discutibili. Il problema alla radice, per lei, sono coloro che fruiscono di questi contenuti alimentando il circo mediatico. "Il vero contenuto siete voi", spiega la blogger, "che di quel video vedete solo il gossip. E questo dimostra che quella pianta infestante ha soffocato anche voi. Non vi accorgete della violenza su più livelli che c’è nel video, e del fatto che la state legittimando e moltiplicando sulle vostre pagine, ridacchiando e commentando come foste al cinema".

Peccato che alla Lucarelli sfugga un dettaglio. Anche lei, come Corona, fa parte del sistema che alimenta il chiacchiericcio e le cattiverie. Non ha mai esitato ad asfaltare la Ferragni sul caso Pandoro, o a prendersela con Fedez in un qualsiasi post al veleno su Instagram. Quindi fare la morale, da parte sua , risulta un po’ stonato. Ed è strano che Selvaggia non se ne accorga da sola.

