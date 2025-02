Chi è Angelica Montini, il ‘grande amore’ di Fedez (prima ancora di Chiara Ferragni): il lavoro, il padre e il rapporto col rapper Stando ai retroscena di Corona e agli ultimi rumor la stilista e il cantante avrebbero avuto una storia parallela iniziata prima delle nozze dei Ferragnez

Un nuovo nome imperversa nel mondo del gossip e, in particolare, nella lunga (e chiacchieratissima) separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Si tratta di Angelica Montini, stilista milanese di 28 anni con la quale, stando ai retroscena di Fabrizio Corona e agli ultimi rumor, il rapper avrebbe avuto una storia parallela, iniziata prima ancora del matrimonio dei Ferragnez. Scopriamo chi è e tutta la sua storia nel dettaglio.

Chi è Angelina Montini, la (presunta) amante di Fedez

Nata e cresciuta a Milano in una famiglia benestante, dopo aver frequentato la scuola americana della città meneghina nel 2016 Angelina Montini si è iscritta all’Istituto Marangoni, nota scuola di moda dove si è diplomata in Fashion styling e Fashion design. Dopo vari stage e tirocini (e anche un anno di lavoro all’estero, a Londra) per numerosi brand, nel febbraio del 2023 la giovane stilista ha deciso di seguire le orme del padre Marcello Montini (imprenditore con interessi nel settore immobiliare e presidente dell’Alcione, squadra di calcio di Milano). Insieme al papà Angelica ha così dato vita alla sua attività e fondato Angelica Montini Studios, azienda di moda e design che si occupa di produzione e vendita di abbigliamento, profumi, gioielleria e accessori di cui oggi è creative director. È stata proprio Angelica, con il suo stile molto vicino alla performance artistica, a realizzare il top utilizzato da Damiano David durante le tappe del tour in Australia dei Måneskin, mentre le sue t-shirt unisex sono state indossate anche da Emma Marrone, Irama, Fiammetta Cicogna e altri vip.

Il rapporto con Fedez e Chiara Ferragni

Il rumor è esploso nel momento in cui Fabrizio Corona, parlando della crisi e della separazione dei Ferragnez, insinuò l’ipotesi di una "lunga relazione" che Fedez avrebbe portato avanti per più di cinque anni alle spalle di Chiara Ferragni. Nel suo podcast Falsissimo l’ex re dei paparazzi ha poi fatto il nome di Angelina Montini, suggerendo che la storia parallela tra la stilista e il rapper sarebbe iniziata prima ancora del matrimonio di quest’ultimo con Chiara (recentemente rinviata a giudizio per il Balocco gate). In un lungo sfogo sui social l’influencer cremonese non si è più nascosta sul tema dei tradimenti attaccando apertamente l’ex marito. Secondo alcune indiscrezioni il rapporto tra Fedez e Angelica sarebbe arrivato al capolinea solo recentemente, poco prima della serata di Sarà Sanremo in cui lo strano comportamento di Fedez avrebbe lasciato trapelare la rottura.

