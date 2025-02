Chiara Ferragni, che bordate da Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. Spunta il nome di Achille Lauro Dure repliche allo sfogo dell'influencer e intanto l'ex paparazzo promette nuovi retroscena: "Hai vissuto tradendolo".

È ancora bufera su Chiara Ferragni. Dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata, ricevuto ieri, l’influencer ora si deve occupare dei ‘guai‘ nella sua vita privata. Dopo le scottanti rivelazioni fatte da Fabrizio Corona lunedì sera, che parlano del suo matrimonio, della rottura con Fedez e dei (presunti) tradimenti di quest’ultimo, l’imprenditrice digitale ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha detto la sua. Un lungo sfogo in cui ha spiegato il perché non ha mai voluto parlare chiaramente della separazione, per poi prendersela con l’ex marito e il ‘suo amico‘ (Corona, ndr) per aver pubblicato dettagli "Probabilmente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dall’amante è stato un colpo davvero basso". Ma le storie Instagram in cui Chiara ha esposto tutta la sua sofferenza, non sono certo passate inosservate e, oltre a essere state riprese da tutti i media, hanno ricevuto la dura replica di Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. Quest’ultimo poi, ha perfino promesso di raccontare nuovi retroscena sui Ferragnez: "Racconterò l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. (…) Incominciamo da Achille Lauro…".

Selvaggia Lucarelli, stoccata a Chiara Ferragni: "Se mi avessi dato ragione…"

Non poteva mancare un commento di Selvaggia Lucarelli sulla bufera che da più fronti sta investendo Chiara Ferragni. Nella giornata di ieri l’imprenditrice digitale prima è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata relativa al caso dei Pandori e delle uova di Pasqua, poi ha postato un lungo e amaro sfogo sulla sua vita privata e le notizie diffuse da Corona dei ripetuti tradimenti di Fedez, che pare vadano avanti già da prima delle loro nozze. Sul suo profilo Instagram, la giudice di Ballando con le Stelle ha scritto un messaggio all’influencer, ironizzando sulle sue previsioni passate:

Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di caz*o, ecco.

Chiara Ferragni, Corona replica e promette: "Racconterò di Achille Lauro"

Dopo la puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha svelato i retroscena sul matrimonio, e la fine dei Ferragnez, compreso il (presunto) tradimento di Fedez con Angelina Montini, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio, prendendosela anche con l’ex re dei paparazzi per aver orchestrato tutto insieme al suo ex marito. Corona, però, non ci sta e ha lanciato nuove bombe sull’influencer. Per il fotografo la scelta di Chiara di parlare solo ora è solo una strategia per spostare l’attenzione dai suoi guai giudiziari:

(…) Per la prima volta nella sua vita dovrà affrontare un lungo e gravoso procedimento penale, circondata da giornalisti pronti ad accusarla di fatti gravissimi, trasformando ogni singola udienza in una sorta di podcast true crime. E cosa fa Chiara Ferragni? Sposta l’attenzione mediatica dal processo a una storia d’amore ormai conclusa da anni, finita (ha una nuova famiglia, costituita rubando il compagno stramiliardario alla povera ex moglie), dipingendosi come la vittima perfetta: dolce, fedele, moglie modello che si fa carico delle responsabilità della famiglia sulle sue fragili spalle, mentre Federico è dipinto come l’uomo cattivo, crudele, traditore, fallito, irriconoscente e vigliacco.

E infine le accuse pesanti sul suo modo di essere madre e sui suoi presunti tradimenti:

È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate. (…) Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron**te racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l‘amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei scop*to?

