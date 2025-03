Selvaggia Lucarelli si riprende Rai 1: cosa farà con Lorenzo Biagiarelli (e Marco Liorni) La giudice di Ballando e lo chef saranno concorrenti dello speciale in prima serata de L’Eredità, dedicato alle coppie e agli amori e condotto da Marco Liorni

L’Eredità torna in onda in prima serata e Selvaggia Lucarelli torna su Rai 1. La giudice di Ballando con le stelle, infatti, sarà concorrente insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli nella puntata speciale del game show condotto da Marco Liorni il prossimo 15 marzo. Per la giornalista – come detto – si tratta di un ritorno dopo l’esperienza (da assoluta protagonista) al DopoFestival di Alessandro Cattelan nel corso della settimana di Sanremo 2025. Scopriamo tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli a L’Eredità

"Sono Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli la prima coppia che giocherà sabato su Rai 1 nello speciale de L’Eredità condotto da Marco Liorni". A confermare il rumor – lanciato da TeleMania Blog – ci ha pensato lo stesso Lorenzo Biagiarelli, che ha ri-condiviso il tweet del portale annunciando: "Ebbene sì". Poche ore dopo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una foto dal backstage del game show di Marco Liorni, dando appuntamento al pubblico: "Versione concorrenti de L’Eredità e contro altre 5 coppie agguerritissime! Ci vediamo sabato sera su Rai 1!".

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli saranno dunque concorrenti della puntata speciale de L’Eredità, che sabato prossimo tornerà in onda in prima serata a sfidare il dominio di C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Dopo il 15,5% di share (2,2 milioni di spettatori) della scorsa settimana con lo speciale Sanremo, dunque, Marco Liorni punterà anche e soprattutto su Selvaggia e il suo compagno per risalire nei dati Auditel. La puntata in onda in prima serata questa volta sarà dedicata "alle coppie e agli amori", in attesa di scoprire il nome degli altri partecipanti e degli ospiti.

Il ritorno di Selvaggia su Rai 1: il futuro in tv (con Milly Carlucci)

Dopo la nona edizione consecutiva al tavolo della giuria di Ballando con le stelle (segnata soprattutto dai battibecchi con Sonia Bruganelli) e il successo come ospite fissa al DopoFestival di Alessandro Cattelan nel corso della settimana di Sanremo 2025, dunque, Selvaggia Lucarelli è pronta a tornare su Rai 1 negli inediti panni di concorrente de L’Eredità. Archiviata l’esperienza sanremese (ma non il polemico botta e risposta a distanza con Simone Cristicchi), la giornalista civitavecchiese si prepara anche all’edizione speciale di Ballando con le stelle, che dovrebbe tornare su Rai 1 con quattro puntate per festeggiare i 20 anni dello show di Milly Carlucci.

