Selvaggia Lucarelli inchioda (ancora) Cristicchi, che svela la verità sulla canzone di Sanremo e l'Alzheimer: la frecciata velenosa Il cantante ha anche ribadito la sua vicinanza a Giorgia Meloni e alla destra (“Sta dalla parte degli ultimi come me”), scatenando le bordate della giornalista

Simone Cristicchi torna a parlare di Sanremo 2025, ma Selvaggia Lucarelli si fa trovare pronta. Il cantante romano – finito nel mirino di numerose critiche per il suo brano "Quando sarai piccola" in gara al Festival – ha voluto spiegare una volta di più la verità dietro il testo della sua canzone, scatenando nuove bordate da parte della giudice di Ballando con le stelle. Cristicchi, infatti, non solo ha ribadito di non avere mai parlato di Alzheimer con la sua musica, ma ha anche dedicato parole di stima nei confronti di Giorgia Meloni, sottolineando la sua vicinanza alla destra. La giornalista, ovviamente, ha subito commentato il tutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Simone Cristicchi, la verità su Quando Sarai Piccola: "Non parla di Alzheimer"

Protagonista (nel bene e nel male) al Festival di Sanremo 2025 – dove si è classificato al quinto posto – Simone Cristicchi è tornato a parlare della sua canzone ‘Quando sarai piccola" e della sua esperienza nella kermesse ligure. Intervistato dal Corriere della Sera, infatti, il cantante romano ha ribadito di non avere mai parlato di Alzheimer, patologia alla quale in tantissimi avevano ricondotto le parole del suo testo: "Non ho mai incentrato il discorso sull’Alzheimer o la demenza senile (…) È una canzone declinata al futuro: una lettera di un figlio che rassicura la propria madre". Cristicchi ha infatti spiegato ancora una volta di avere parlato soprattutto dell’aneurisma cerebrale della madre: "L’emorragia l’ha resa disabile al cento per cento. Ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più".

Selvaggia Lucarelli su Cristicchi e Meloni: la risposta sui social

Le parole di Simone Cristicchi al Corriere non sono certo passate inosservate a Selvaggia Lucarelli, che da tempo si sta occupando del ‘caso’ Cristicchi a Sanremo 2025. La giornalista civitavecchiese ha infatti accusato più volte il cantante di avere strumentalizzato la malattia e di avere cavalcato appositamente l’enorme eco mediatica senza mai chiarire il significato della sua canzone, paragonando il suo comportamento al celebre "errore di comunicazione" di Chiara Ferragni. "È una canzone che racconta alcuni sintomi molto specifici che non sono propri di tutte le malattie dei genitori. La perdita di memoria è da tutti facilmente associata a Alzheimer e demenze senili. La canzone parla soprattutto di questo e lo stesso Cristicchi in un’intervista al Corriere durante Sanremo cita l’Alzheimer" ha spiegato Selvaggia sui social, tra le storie del suo profilo Instagram, citando altri esempi: "In tutte le interviste ha giocato sull’ambiguità". Infine un commento sulle dichiarazioni a dir poco controverse del cantante in merito alla politica e alla vicinanza di Giorgia Meloni ("Io sono per l’inclusione e sto dalla parte degli ultimi" e ancora: "A destra ho trovato sempre un’apertura mentale maggiore"), con Selvaggia che ha ironizzato: "Gli piace la Meloni perché è notoriamente dalla parte degli ultimi. Per esempio lui".

