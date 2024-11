Selvaggia Lucarelli, il racconto (choc) sulla lite con un noto conduttore: “Sono andata via piangendo” La giurata di Ballando con le Stelle ha raccontato il fattaccio in diretta a Rai Radio2. A quanto pare, avrebbe fatto una scenata da film in noto ristorante milanese.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La confessione spiazzante è arrivata in diretta su Rai Radio2. Protagonista la solita Selvaggia Lucarelli, stavolta ospite del programma Touché condotto da Paola Perego e Nicoletta Simeone. Ai microfoni della trasmissione, la giurata di Ballando ha raccontato di un litigo spiacevole avvenuto qualche tempo fa. Lei e un misterioso conduttore (non citato per nome) si sarebbero scatenati all’interno di un ristorante, con tanto di urla, pianti, e una scenetta tragicomica che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Selvaggia Lucarelli e la lite (clamorosa) con il conduttore

"Noto conduttore televisivo, impegnato, molto simpatico…Un bell’uomo". Così è iniziato il racconto di Selvaggia Lucarelli, ospite speciale del programma Touché di Rai Radio2. Racconto che ben presto è sfociato nel surreale. "Abbiamo avuto un problema durante una trasmissione", ha spiegato la giurata, "non ci siamo capiti e io me ne sono andata dicendo che secondo me lui ha sbagliato con me. È una cosa abbastanza recente. Non ci sentiamo più, lui non mi chiama più e io non vado più nel suo programma". Questa la premessa. A cui è seguito il vero e proprio fattaccio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infatti il misterioso conduttore, qualche tempo dopo, avrebbe ricontattato la Lucarelli per un appuntamento chiarificatore in un ristorante milanese. "Iniziamo a parlare, beviamo una cosa", ha proseguito Selvaggia, "cerchiamo di chiarirci ma rimonta la discussione: io credo che lui mi abbia convocato per chiedermi scusa, mentre lui vuole ribadire le sue ragioni. Ma io mai sarei andata a pranzo con lui se lo avessi saputo, perché aveva torto marcio. Quando ho sentito che aveva avuto questa sfacciataggine, io ho cominciato a piangere perché mi ha deluso talmente tanto".

A questo punto la Lucarelli, forse ricordando l’imbarazzo di quel momento, è scoppiata a ridere. "Tutto questo", ha detto, è successo "al ristorante davanti a un pubblico, perché i tavoli erano pieni…Immaginate io e questa persona molto più famosa di me che iniziamo a litigare e io piango…Tutti si sono convinti che fossimo amanti. A un certo punto lui la dice più grossa, io mi alzo in piedi e dico ‘Me ne vado!’. La mia borsa si aggancia alla sedia, faccio cadere la sedia e il contenuto della mia borsa finisce sotto i tavoli di tutto il ristorante, rossetto, portafogli…Lui afferra il mio cellulare sul tavolo e mi dice ‘non te lo do!’ Tutti ad applaudire". E infine il dramma si chiude così: "Sono andata via piangendo, lui mi ha mandato un messaggio per dirmi che gli dispiaceva. Non ci siamo parlati per un po’ di tempo anche perché eravamo preoccupati e nell’attesa che qualcuno riferisse quello a cui aveva assistito…Ci siamo riparlati e sono anche tornata nella sua trasmissione".

Potrebbe interessarti anche