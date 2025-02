Selvaggia Lucarelli sbotta dopo Verissimo: la precisazione su Chiara Ferragni (e frecciata a Biagiarelli) Nel corso della sua ospitata da Silvia Toffanin, la giornalista ha fatto diverse dichiarazioni che ha poi deciso di chiarire attraverso i social: le sue parole.

La puntata di ieri, domenica 23 febbraio, di Verissimo ha visto tra i tanti ospiti anche la nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Durante l’intervista sono stati trattati diversi argomenti: dal suo attuale pensiero su Chiara Ferragni, alla morte del fratello Simone, fino alla relazione con Lorenzo Biagiarelli. Nelle ultime ore, però, Lucarelli è intervenuta attraverso i social per fare alcune precisazioni proprio sulle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista: ecco cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli: "Ferragni può fare ciò che vuole senza che le si rinfacci il passato"

Con Selvaggia Lucarelli come ospite è ormai impossibile non parlare di Chiara Ferragni e di tutte le vicende che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni. A proposito di questo, la giornalista ha rivelato a Silvia Toffanin di provare una certa empatia nei confronti dell’influencer e che secondo lei sarebbe ormai arrivato il momento di darle una seconda chance, avendo abbondantemente pagato, sia dal punto di vista reputazionale che economico, per i suoi errori.

Nelle ultime ore, però, Selvaggia Lucarelli è ulteriormente intervenuta sull’argomento attraverso le sue Instagram stories per fare alcune precisazioni. "Riguardo Ferragni intendevo dire che non ha senso stare lì a sottolineare la vicenda Pandoro se pubblica una foto al mare o una col nuovo fidanzato. Non si è mai scusata e si professa innocente nonostante abbia pagato multe e risarcimenti, è vero, ma finché c’è un procedimento penale in corso non lo farà, perché non può. E non è neppure detto che accadrà mai", ha scritto la giornalista.

Il discorso sull’imprenditrice digitale è poi continuando con queste parole: "Si può continuare a criticare ciò che fa, a ritenere che non abbia capito nulla di come ci si risolleva da una crisi e a sottolineare l’incapacità di reinventarsi, ma ha comunque diritto a fare quel che vuole senza che le si rinfacci sempre il passato ad ogni post. Ha deciso che la sua strategia di rinascita è fare vacanze tutto l’anno? Mi sembra che oggi la parte interessante della storia sia questa. Per me, da analista del fenomeno, la materia di interesse è il dopo. Il resto lo ha già scontato e lo sta scontando".

Selvaggia Lucarelli e le precisazioni dopo le dichiarazioni a Verissimo

Oltre all’argomento Chiara Ferragni, attraverso i social Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto a fare anche ulteriori precisazioni su quanto detto nel salotto di Silvia Toffanin. "Alcune precisazioni sull’intervista a Verissimo: ho detto che mio fratello Simone è morto dopo due anni dalla nascita. Intendevo dire ‘dopo due giorni’, ho sbagliato, per quello parlavo di ‘neonato’ – ha sottolineato la giornalista – E Lorenzo Biagiarelli mente. Non è vero che ho portato 15 creme notte in Amazzonia. Erano 14".

