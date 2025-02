Chiara Ferragni, “prove di pace con Tronchetti Provera”: la svolta dopo la lite e la rabbia della ‘suocera’ Dopo i problemi di coppia emersi negli ultimi tempi, pare che il rampollo di casa Pirelli e l’imprenditrice digitale abbiano ritrovato la serenità.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Poco tempo fa, il noto giornalista Gabriele Parpiglia aveva reso noto attraverso i social una presunta lite tra Chiara Ferragni e il nuovo compagno. "Mia fonte: brusco litigio tra Ferragni e Tronchetti Provera. Molto forte. Avvenuto quest’oggi", le parole esatte utilizzate dal giornalista. Un’indiscrezione che sembrava mettere in luce un periodo di particolare tensione nella coppia, nato tra l’altro a seguito delle prime parole espresse dall’influencer in merito alla relazione. "La cosa migliore che mi sia capitata quest’anno", avrebbe infatti rivelato Chiara, generando un certo malcontento nella suocera. Oggi, lo stesso Gabriele Parpiglia è tornato sull’argomento, rivelando qualcosa in più: ecco le sue parole.

Ferragni e Tronchetti Provera, "prove di pace" dopo la lite

Proprio oggi, il giornalista Gabriele Parpiglia è tornato nuovamente sull’argomento Ferragni – Tronchetti Provera. "Dopo i messaggi criptici di lei sui social. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni che hanno fatto imbestialire la signora Cecilia Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera, sabato sera a Casa Fiori Chiari, a Milano, riappaiono insieme Chiara e Tronchetti. Prove di pace? Al tavolo con loro anche un gruppo di amici", ha reso noto il giornalista pubblicando sui social un’immagine che ritrae l’imprenditore e l’influencer a cena con alcuni amici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La foto sarebbe stata scattata lo scorso sabato sera, proprio durante la finale del Festival di Sanremo, alla quale partecipava anche Fedez, ex marito di Chiara. Pare dunque che, nonostante le tensioni, Chiara e Giovanni stiano tentando di ritrovare la loro serenità, sempre sotto gli occhi della suocera Cecilia Pirelli che continua a non vedere l’influencer di buon occhio proprio a causa del gossip che, inevitabilmente, la vede spesso protagonista.

Chiara Ferragni, il messaggio criptico durante la finale di Sanremo

E in tutto questo, la stessa sera, Chiara Ferragni ha anche pubblicato nelle sue Instagram stories una citazione che ha inevitabilmente mosso molto dubbi. "La donna non vuole un uomo ricco o un uomo bello, o nemmeno un poeta. Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto e dica: ‘Qui c’è casa tua’", questa la frase del poeta siriano Nizar Qabbani pubblicata da Chiara durante la finale del Festival. Un caso? Forse sì, ma in molti hanno trovato un po’ strano il tempismo tra la pubblicazione di questa citazione e la finale in corso del Festival di Sanremo. Forse un messaggio per l’ex marito impegnato nella kermesse proprio in quelle ore? L’unica a sapere la verità rimane Chiara.

Potrebbe interessarti anche