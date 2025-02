Lucio Presta punge Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo: “Mal consigliato in famiglia, ha deciso di andare altrove” L’ex manager del conduttore è tornato a parlare della fine del loro rapporto professionale e dei tempi della direzione artistica di Sanremo: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lucio Presta si toglie qualche sassolino dalla scarpa. A più di due anni dalla fine della lunga collaborazione professionale con Amadeus, infatti, il manager è tornato a ‘punzecchiare’ il suo ex cliente. Ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio, Presta ha parlato della rottura con il conduttore e dei tempi della direzione artistica di Sanremo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Lucio Presta, la frecciata ad Amadeus: "È stato mal consigliato"

Se quest’anno Lucio Presta ha fatto parlare di sé anche e soprattutto per la rottura con Paolo Bonolis, nel dicembre del 2023 fu la fine dei rapporti professionali con Amadeus a fare discutere. A poco più di un mese dall’inizio di Sanremo 2024, infatti, le strade del conduttore del suo manager si separarono, e non senza polemiche. Ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio, Presta è tornato a parlare del divorzio dal suo storico cliente, concedendosi anche qualche stoccata. Stando alle parole del manager, infatti, la decisione di Amadeus sarebbe stata influenzata dai consigli di altre persone.

"Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno. E poi se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima" ha spiegato Presta a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, lanciando una vera e propria frecciata ad Amadeus (e, indirettamente, anche alla moglie Giovanna Civitillo): "Pensi di poter camminare da solo. La vita, invece, ci insegna che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli". E a proposito di successi, Presta è tornato a parlare anche dei tempi di Sanremo: "A dicembre 2023 le strade mie e di Amadeus si sono separate perché lui ha deciso di andare altrove. Dopo quella decisione mi sembrava assurdo andare lì a Sanremo, infatti non ci sono andato. Diciamo che il Festival era già pronto, perché a dicembre è tutto pronto e noi lo avevamo preparato insieme".

Il brano di Simone Cristicchi a Sanremo

Il quinquennio di Amadeus alla guida di Sanremo ha segnato numerosi record, spazzati via proprio dall’edizione appena conclusa e diretta da Carlo Conti, che ha visto tra i top5 anche Simone Cristicchi con ‘Quando Sarai Piccola’: "È vero che Cristicchi aveva già presentato questa canzone ad Amadeus, ma in questo non ci trovo nulla di sbagliato o scandaloso. Magari quella canzone non rispecchiava il tipo di percorso che voleva fare il conduttore" ha raccontato Presta.

