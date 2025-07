Delitto di Garlasco: i messaggi dall’aldilà, la sensitiva e l’amara ammissione di Selvaggia Lucarelli La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si è sfogata contro una collega per avere riportato le parole di una sedicente sensitiva su Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Selvaggia Lucarelli dice la sua sul delitto di Garlasco. Il caso che sta catalizzando l’attenzione mediatica del Paese continua a fare discutere e sul tema è intervenuta anche la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, che ha firmato un articolo su Il Fatto Quotidiano intervistando l’avvocato Cataldo Intrieri, che "da anni riflette sul ruolo della prova scientifica nei processi". Selvaggia si è tolta un sassolino dalla scarpa anche sui social, dove ha condiviso il suo articolo per poi scagliarsi contro la direttrice di Giallo proprio sull’argomento Garlasco. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: Selvaggia Lucarelli e l’ammissione dell’avvocato Intrieri

Smontata (o quasi) la teoria dell’avvocato Massimo Lovati sugli abitanti di Vigevano, nella giornata di oggi è intervenuto l’avvocato Cataldo Intrieri a parlare del delitto di Garlasco. Avvocato Cassazionista dal 1994, Intrieri è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli e ha detto la sua a Il Fatto Quotidiano. "Una teoria scientifica è tale non in quanto intoccabile, ma in quanto può essere smentita da un’altra tesi" ha dichiarato l’avvocato citando Popper e riflettendo sul ruolo della prova scientifica che ha cambiato per sempre il caso Garlasco e non solo. Incalzato da Selvaggia Lucarelli ("Ha mai avuto la sensazione che nel caso Garlasco si stia chiedendo alla scienza di confermare una tesi?"), Intrieri ha spiegato: "Esiste la grande illusione che la scienza sia un elemento neutrale, ma si fa l’indagine scientifica per trovare una conferma a un proprio intimo convincimento. E siccome la scienza non è una prova neutra, il tecnico spesso adegua i risultati alle aspettative del committente".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’avvocato Cataldo Intrieri ha poi detto la sua sulla condanna di Alberto Stasi, auspicando un passo indietro in futuro: "C’erano state due sentenze di assoluzione, per me bastava questo per ritenere che ci fossero troppi dubbi per condannare. Ma è inutile cercare a distanza di 18 anni risposte definitive. Io se potessi direi "fermiamoci qua", rischiamo di commettere un altro errore. A volte il giudice fa come l’arbitro che dà un calcio di rigore inesistente, poi se ne accorge e allora che fa? Rimedia al primo errore assegnando un rigore fasullo alla squadra che ritiene di aver danneggiato. E fa un doppio errore. La mia sensazione è questa. I dubbi sulla colpevolezza di Stasi per me ci stanno, ma se si pensa di superare i dubbi cercando un nuovo colpevole si fa un percorso accidentato e sbagliato".

Le parole della sensitiva su Chiara Poggi e l’attacco social di Selvaggia

Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social non solo per condividere la sua intervista all’avvocato Cataldo Intreri sul delitto di Garlasco, ma anche per dire la sua sulle recenti parole di Albina Perri, direttore del settimanale Giallo, la quale aveva riportato la versione di una sensitiva e la presunta influenza sui genitori di Chiara Poggi: "Disse una sedicente sensitiva agli inquirenti: ‘Chiara Poggi mi mandava quotidianamente messaggi dall’aldilà che ho anche portato a sua mamma’. La donna, Maria Grazia Montani, era convinta della colpevolezza di Stasi. Forse è per questo che i Poggi sono anche loro così certi della colpevolezza di Stasi? Sono stati convinti (meglio, truffati) dalla sensitiva? Può succedere!". Selvaggia ha liquidato la direttrice del magazine a tema crime lanciando una provocazione: "Dirige un giornale".

Potrebbe interessarti anche