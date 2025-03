Selvaggia Lucarelli stronca Fabrizio Corona: "Spettacolo sconcertante, insulti a tutti", cos'ha combinato Dopo lo ‘show teatrale’ dell’ex Re dei Paparazzi a Milano, la giornalista ha riportato ciò che è accaduto con considerazioni che non lasciano nulla al caso.

Il modus operandi di Fabrizio Corona è ormai palese a tutti: l’ex Re dei paparazzi regala insulti e frasi da brividi a destra e a manca, noncurante neanche lontanamente delle conseguenze delle sue parole. Il suo ultimo ‘spettacolo teatrale’ a Milano non è certo stato da meno, considerando che per tre ore Corona ha sostanzialmente sparato a zero su diversi personaggi noti, senza esimersi nemmeno dal pronunciare parolacce, bestemmie, insulti e parole davvero irripetibili. Il suo intervento è stato ripreso da Selvaggia Lucarelli (da anni in lotta contro di lui) con considerazioni che certamente non lasciano nulla al caso: ecco cosa ha detto.

Lucarelli stronca lo ‘spettacolo’ di Corona: "Sconcertante, siparietti volgari"

Lo spettacolo (se così possiamo chiamarlo) di Fabrizio Corona ha inevitabilmente scatenato la risposta piccata di Selvaggia Lucarelli che, sulla sua newsletter, ha scritto un lungo articolo "eccezionalmente gratuito" con tutte le sue considerazioni su quanto accaduto. "Dopo aver premesso: ‘Mi sono bevuto tre americani, non ho preparato nulla, sono salito e ho detto e ora che co sa dico?’ Fabrizio Corona, al teatro Nazionale di Milano, ha insultato per tre ore personaggi noti tra bestemmie, sigaretta accesa e fumata sul palco, siparietti volgari con l’avvocato Chiesa presente e ricostruzioni sul caso Fedez/Lucci/Iovino. […] Uno ‘spettacolo’ che era stato già replicato al teatro Alfieri a Torino, cosa che spinge a domandarsi come sia possibile che i più grandi teatri italiani aprano le porte a tutto ciò", scrive Selvaggia Lucarelli.

Uno show che effettivamente si è basato su una sorta di pioggia di insulti e frasi veramente da brividi che hanno colpito personaggi come Trump, Zelensky, Emis Killa, Gino Paoli, Elodie, Fedez, Iovino, Achille Lauro, Del Debbio, Giordano, Carlo Conti, Jovanotti, Santanchè e, ovviamente, Selvaggia Lucarelli. Insomma, dai personaggi nostrani a quelli oltreoceano, Corona non si è risparmiato, e Selvaggia Lucarelli (insultata da lui per l’ennesima volta) ha ribadito che, ancora più sconcertante dello spettacolo stesso, via sia il fatto che i teatri italiani diano ancora spazio a un personaggio del genere.

Lucarelli contro Corona sui social: "Come si ferma questa ossessione?"

Oltre alla newsletter, Selvaggia Lucarelli è intervenuta anche sui social parlando della questione ed esprimendo tutta la sua repulsione verso Fabrizio Corona. "Da due anni va in ogni spazio pubblico ad insultarmi (spesso con l’avvocato che se la ride, che squallore per la categoria) e inventa, offende, deride in ogni video coinvolgendo Lorenzo, Leon, datori di lavoro. La maggior parte di questa roba è ormai virale su TikTok e Ig, io denuncio da un anno in silenzio come tanti, ma come si ferma questa ossessione?", ha scritto la giornalista tra le Instagram stories.

