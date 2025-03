Selvaggia Lucarelli e il figlio mancato con Lorenzo Biagiarelli: "A qualcosa si rinuncia e basta" Ospite della prima puntata di Obbligo o Verità su Rai 2, la giudice di Ballando ha parlato anche della possibilità di avere figli con Lorenzo Biagiarelli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Selvaggia Lucarelli cambia idea su Stefano De Martino. Ospite di Alessia Marcuzzi nella prima puntata di Obbligo o Verità andata in onda ieri su Rai 2, infatti, l’opinionista e giudice di Ballando con le stelle ha parlato del conduttore e del suo successo al timone di Affari Tuoi. Selvaggia si è anche aperta sul suo passato, parlando della possibilità di avere figli con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli su Stefano De Martino: le sue parole a Obbligo o Verità

Ieri lunedì 24 marzo 2025 ha debuttato in prima serata su Rai 2 Obbligo o Verità. Il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi non è decollato dal punto di vista degli ascolti tv, ma i super-ospiti non sono mancati. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli, che è stata tra le protagoniste assolute della prima puntata. L’opinionista e giudice di Ballando con le stelle è stata al gioco dell’obbligo e verità e si è sbilanciata su vari argomenti, dalla vecchia relazione con Giuseppe Cruciani al rapporto con Stefano De Martino. Incalzata da Geppi Cucciari ("Una verità che vorresti ripristinare?"), Selvaggia ha infatti parlato del conduttore di Affari Tuoi, che invece continua a volare negli ascolti ed è il nuovo volto di punta in casa Rai.

"Allora si, ce l’ho questa, ce l’ho. Ho detto proprio una stro**ata, si può dire? Poco tempo fa, tra l’altro. Con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto. Arriva Stefano De Martino ad Affari Tuoi e dopo le prime due puntate ho detto: ‘non lo sa fare e non è il lavoro suo’" ha confessato Selvaggia Lucarelli, tornando sulla sua stroncatura nei confronti del conduttore campano dello scorso autunno. "Sa fare il conduttore ma sostenevo che questo non era per lui. E quindi volevo fare quella che arrivava prima degli altri. Quindi partorisco un articolo con un titolo ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? In quel momento ero distratta, però non mi succede particolarmente quando c’è lui".

La confessione sui figli e Lorenzo Biagiarelli: cosa ha detto

Nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità Selvaggia Lucarelli si è sbottonata anche riguardo il suo passato, tornando a parlare dei 15 anni di differenza d’età con il compagno Lorenzo Biagiarelli. "No, non mi fa sentire più giovane questa cosa, mi fa sentire più vecchia. Ci sarebbe qualcosa di storto se mi sentissi più giovane. In realtà non c’è niente da guadagnare, perché si è in fasi diverse della vita e si deve scendere a patti e compromessi" ha raccontato la giornalista civitavecchiese, rivelando anche un retroscena sulla propria storia d’amore: "Io avevo 41 anni, lui 25. Avrei voluto un figlio, ma gli chiedevo qualcosa che lui non voleva in quel momento. Bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta. Magari è anche un dolore, però ne vale la pena".

