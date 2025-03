Affari Tuoi, Selvaggia Lucarelli ritratta le critiche su De Martino: "Ho detto proprio una str***ata" Ospite al nuovo gioco “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi, la giornalista ha rivelato apertamente di aver cambiato idea sul conduttore: le sue parole.

Ieri sera è andata in onda su Rai2 la prima puntata del nuovo gioco "Obbligo o Verità" condotto da Alessia Marcuzzi. Tra i numerosi ospiti era presente anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale non si è tirata indietro nel rispondere alle domande con totale schiettezza e sincerità. E proprio nel rispondere ad una di queste, la giornalista ha rivelato di aver cambiato idea su Stefano De Martino dopo aver dato un giudizio troppo affrettato: ecco le sue parole.

Selvaggia Lucarelli cambia idea su De Martino: "Ero distratta"

Nel corso del nuovo gioco televisivo, Selvaggia Lucarelli ha risposto a numerose domande con totale sincerità e, senza peli sulla lingua, ha anche rivelato di aver dato un giudizio troppo affrettato nei confronti di Stefano De Martino ad Affari tuoi, sottolineando di aver cambiato idea. In particolare, nel dire "una verità che vorresti ripristinare", Selvaggia Lucarelli ha affermato: "Allora si, ce l’ho questa, ce l’ho. Ho detto proprio una str***ata, si può dire? Poco tempo fa, tra l’altro. Con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto. Arriva Stefano De Martino ad Affari Tuoi e dopo le prime due puntate ho detto: ‘non lo sa fare e non è il lavoro suo’. Nel senso che sa fare il conduttore ma sostenevo che questo non era per lui".

La giornalista ha quindi aggiunto: "Volevo fare quella che arrivava prima degli altri. Quindi partorisco un articolo con un titolo ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? In quel momento ero distratta, però non mi succede particolarmente quando c’è lui". Insomma, Selvaggia ha detto in totale onestà di essersi sbagliata nei confronti del conduttore che, effettivamente, ha dimostrato e continua a dimostrare di essere all’altezza del noto gioco televisivo, macinando ascolti record ad ogni puntata.

Selvaggia Lucarelli tra ‘obbligo e verità’: cosa è successo

E l’argomento De Martino è stato in realtà solo uno dei tanti temi affrontati dalla giornalista nel corso della serata. Selvaggia Lucarelli si è infatti ritrovata a dover raccontare, sempre in totale sincerità, un amore tossico vissuto in passato e le tante querele ricevute nel corso della lunga carriera da giornalista dalla penna tagliente. Ma ancora non è tutto, perché come obbligo ha anche dovuto passare un intero minuto a dire belle parole nei confronti di Chiara Ferragni, una delle persone che negli anni ha maggiormente criticato sotto tanti punti di vista. Insomma, la prima puntata di Obbligo o Verità ha attirato indubbiamente l’attenzione degli spettatori e chissà, quindi, cosa potremo aspettarci nei prossimi appuntamenti.

