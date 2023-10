Grande Fratello, esplode il caso Anita: presunto flirt "galeotto" nella Casa. L'indiscrezione Tra i rumors e un video incriminato diventato virale, emerge un nuovo scoop: la gieffina potrebbe essere legata a una figura del "dietro le quinte" del reality.

I gialli, i misteri e gli scoop attorno al Grande Fratello non si fermano mai, e proprio nelle ultime ore è scoppiato l’Anita-gate. Sono infatti uscite alcune indiscrezioni che vedrebbero la gieffina coinvolta in una relazione sentimentale con un autore del programma. Ma vediamo qualche dettaglio in più.

Anita legata a un autore del GF: l’indiscrezione

Tra i tanti gossip che girano attorno a questa edizione del Grande Fratello, quello di oggi vede al centro dei riflettori è la concorrente Anita Olivieri. A dare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso il proprio profilo Instagram. La Marzano ha infatti rivelato che Anita avrebbe un flirt con uno degli autori del GF.

A quanto pare, la stessa Anita avrebbe confessato il suo interesse per l’autore in questione durante una conversazione all’interno della Casa con l’amica e concorrente Rosy Chin. Conversazione ovviamente ripresa dalle telecamere e ora già virale sul web.

Video virale: le parole di Anita sull’autore

Nel video si sente la conversazione tra le due ragazze e si percepisce chiaramente la perplessità di Anita mentre lamenta il fatto che, dopo averle dato molte attenzioni, il ragazzo non si faccia ormai sentire da due giorni, forse per gelosia nei confronti di alcuni concorrenti.

"Sono film mentali miei di questi giorni. Magari a te dà fastidio di Mirko? Oppure di Vittorio? Questo è stato il mio film in questi giorni dove non abbiamo mai parlato, non sapevo a cos’altro aggrapparmi – ha detto Anita a Rosy – L’importante è che domani… […] Va beh, oggi non l’ho sentito, magari domani? Io gliel’ho detto: tu mi vedi tutti i giorni in qualunque veste e non è detto che ti piaccia in tutte le vesti. Comunque io ho questa brutta sensazione e non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci fosse più quello scambio di "Mikado" perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti".

Al momento non abbiamo alcuna certezza del vero soggetto delle parole di Anita, e le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano al momento sono soltanto voci senza riscontro o conferme, da prendere dunque con le pinze.

Ciò che è certo è che questa indiscrezione ha suscitato sul web molta indignazione, poiché un coinvolgimento sentimentale della gieffina con un autore sarebbe un vero e proprio conflitto di interesse che potrebbe andare a modificare le dinamiche stesse del gioco, fornendo ad Anita una protezione che gli altri concorrenti non avrebbero. Cosa accadrà se tutto ciò dovesse rivelarsi vero?

