Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: chi rischia tra Beatrice e Varrese, sondaggi e ultime news Cosa succederà oggi nella 14esima puntata del reality in prima serata su Canale 5: nomination, ospiti e la sfida tra vip. Mirko inconterà Greta, faccia a faccia tra Letizia e il fidanzato.

Il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello 2023 sarà all’insegna della prima sfida diretta tra due "vip" del reality di Alfonso Signorini, con Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese entrambi in nomination. La 14esima puntata del programma in diretta oggi giovedì 16 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5 svelerà i sondaggi della sfida tra l’attrice e l’attore, ma non solo. Con il ritorno di Heidi e il televoto che ha condannato Valentina si sono aperte nuove dinamiche all’interno della casa, dove regna ancora la tensione nei confronti di Beatrice, accusata di "bullismo" nei confronti degli altri concorrenti. Cosa succederà questa sera? Scopriamo tutti i dettagli della serata del Grande Fratello, dalle anticipazioni alle nomination fino ai sondaggi.

Grande Fratello la puntata del 26 ottobre: cosa succede stasera

Lunedì scorso il ballottaggio ha condannato Valentina, che è diventata la prima candidata al televoto eliminatorio con il 6%, ma l’ultima puntata ha visto anche il breve ritorno al Grande Fratello di Heidi Baci. La visita dell’ex gieffina, ritiratasi dal reality perché convinta dal padre, il quale l’ha spinta ad abbandonare per chiudere con Massimiliano Varrese, ha sicuramente lasciato il segno. Varrese ha preso le distanze da Heidi ("Non voglio più essere un bersaglio") e, essendo il secondo nominato della settimana, dovrà ora far fronte anche alla sfida con Beatrice Luzzi, data al momento come netta favorita del televoto.

Dall’altro lato, la stessa Beatrice non si presenterà di certo a mente "libera" al televoto dopo gli avvenimenti dell’ultima settimana. L’attrice ha infatti chiuso con Giuseppe Garibaldi senza voler sentire ragioni e negli ultimi giorni è finita nel mirino degli altri concorrenti, tacciata di monopolizzare l’attezione all’interno della casa pià spiata d’Italia. Jill Cooper, in particolare, l’ha accusata di "bullizzare" tutti i gieffini.

Come ogni puntata, anche la diretta di stasera presenterà diverse sorprese e incontri speciali per alcuni concorrenti. Al centro della scena ci sarà ancora Mirko che, dopo l’incontro con Greta della scorsa puntata, stavolta incontrerà Perla, la sua ex fidanzata storica, mollata dal gieffino nel corso di Temptation Island. Inoltre, ci sarà spazio anche per Letizia, che riceverà la visita del suo fidanzato. Come la prenderà Paolo, che ha dichiarato pubblicamente di aver preso una cotto per l’affascinante fotografa?

Nomination e sondaggi: Beatrice vs Varrese

Per la prima volta al Grande Fratello 2023 sarà sfida diretta tra due vip al televoto. In nomination ci sono infatti Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, protagonisti nel bene e nel male di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Al momento gli immuni sono Alex, Fiordaliso, Letizia e Ciro, con Cesara Buonamici che ha poi salvato Anita e Giuseppe.

I sondaggi parlano chiaro e danno Beatrice come netta favorita in quanto preferita del pubblico: si parla addirittura di una cifra attorno al 75% delle preferenze contro il 25% di Massimiliano. Dopo i sondaggi, l’esito del televoto sarà svelato da Signorini lunedì prossimo.

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming (giovedì 26 ottobre)

Il Grande Fratello 2023 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

