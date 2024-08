Gf, Anita Olivieri dimentica Alessio Falsone: chi è il nuovo presunto fidanzato (molto ricco) Messe da parte la storia con Edoardo Sanson pre Grande Fratello, e quella con Alessio Falsone, sembra che la gieffina abbia trovato un nuovo amore: la segnalazione rilanciata da Deianira Marzano

Continuano le voci e le indiscrezioni sulla vita degli ultimi concorrenti del Grande Fratello. Un’edizione che non è certamente brillata in termini di ascolti e gradimento del pubblico, ma che ha creato sicuramente delle dinamiche che continuano ad interessare ancora oggi i fan del programma. Tra i concorrenti più chiacchierati figura sicuramente Anita Olivieri. La biondissima gieffina diventata celebre per la sua guerra fredda con Beatrice Luzzi, e l’amicizia borderline con Giuseppe Garibaldi. Olivieri ha lasciato il reality con un nuovo compagno, l’allenatore Alessio Falsone, con il quale è stata insieme per alcuni mesi, prima di chiudere definitivamente il loro rapporto. Ora, dopo diverso tempo, sembra che la gieffina abbia deciso di consolarsi in dolce compagnia, grazie a quello che potrebbe essere il suo nuovo (e benestante ragazzo).

Le indiscrezioni sul nuovo compagno di Anita Olivieri

Come se la sta passando la gieffina? Piuttosto bene, secondo le ultime indiscrezioni. Recentemente sono infatti trapelate voci che vorrebbero Anita sentimentalmente impegnata con un nuovo uomo. A diffondere la notizia, come spesso accade in questi casi, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer campana ha infatti ricondiviso sulle sue storie social una segnalazione arrivatale da poco: "Bellezza, ho uno scoop su Anita Olivieri e sul suo flirt dopo che ha scassato le pa**e con un probabile ritorno con Falsone. Sicuro 100%. Lui è Nicolò Conti, riccone e benestante. Si scambiano segui da metà luglio con vari like di lei a tanti post di lui, anche vecchi. Lui anche dal 18 luglio inizia a metterle sempre i like". Non solo, ma la stesa Marzano ha poi rincarato la dose con una nuova storia e nuove segnalazioni: "Ieri lei fa una cena, posto super romantico, lei super acchittata, tavolo per due. Ma non si accorge che riprende anche le braccia tatuate di lui. Porella. Viene subito sgamata". Chi le ha segnalato quanto scritto prosegue poi aggiungendo: "Stamattina l’avranno tutti massacrata in direct ed è corsa a togliere i like alle foto di lui".

La storia sentimentale di Anita

I suoi detrattori si sono sempre soffermati sugli scivoloni culturali della ragazza, ma spesso sono entrati anche molto più sul personale, criticando la sua vita privata e sentimentale. In prima battuta ha subito molte polemiche per essersi intrattenuta in un flirt con Alessio Falsone mentre fuori della casa era teoricamente ancora impegnata con il ragazzo Edoardo Sanson. Poi, dopo alcuni mesi insieme all’allenatore, sono imperversate le voci di una rottura, inizialmente si pensava fosse stato lui ad averla scaricata, poi lei successivamente ha dato una versione diversa: "Ho lasciato io Alessio Falsone, troppe differenze nei nostri stili di vita". Ora sembra però che Anita abbia ritrovato la felicità. Speriamo solo che i follower le lascino vivere la storia in tranquillità.

