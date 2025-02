Sanremo 2025, le scale dell’Ariston fanno un’altra ‘vittima’: il retroscena di Selvaggia Lucarelli Stando alle parole della giudice di “Ballando con le stelle” Kekko dei Modà sarebbe caduto dietro le quinte: l’ironia della giornalista sugli infortuni

Mancano poche ore all’inizio di Sanremo 2025 e dietro le quinte continuano i preparativi per l’attesissima serata inaugurale della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Non mancano, tuttavia, anche i problemi: dopo l’infortunio di Francesca Michielin, infatti, le scale del teatro Ariston avrebbero fatto un’altra ‘vittima’. Si tratta di Kekko dei Modà che, stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, sarebbe caduto procurandosi un forte dolore a una costola. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Sanremo 2025, il retroscena di Selvaggia Lucarelli: la caduta di Kekko dei Modà

Il countdown verso Sanremo 2025 è agli sgoccioli e tra poche ore prenderà il via il Festival di Carlo Conti (appuntamento in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20:40). La scorsa settimana gli intensi preparativi in vista della 75esima edizione della kermesse sono costati caro a Francesca Michielin che, scivolata dalle scale del teatro Ariston, si è infortunata. Lo sfortunato episodio della cantante veneta, fortunatamente, non ha avuto conseguenze troppo gravi: questa sera Michielin sarà infatti regolarmente tra i 30 Big in gara al Festival, dove canterà la sua ‘Fango in paradiso’. "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta" aveva scherzato la cantante che, purtroppo, non è stata l’unica ‘vittima’ dell’iconica scalinata del teatro.

Stando a un retroscena lanciato da Selvaggia Lucarelli sui social, infatti, anche Kekko dei Modà sarebbe caduto dalle scale nel corso delle prove di Sanremo 2025. "Dopo Michielin un altro incidente. Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte" ha scritto la giudice di Ballando con le stelle (che sarà tra le presenze fisse del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan nel corso della settimana sanremese). Il frontman della band milanese – Francesco Silvestre all’anagrafe – si sarebbe procurato un infortunio all’altezza del torace: "Ora si sta capendo la gravità della situazione, ma pare che si sia fatto male a una costola".

L’allarme, tuttavia, è rientrato (almeno per il momento): Kekko sarebbe infatti tornato sul palco dell’Ariston per le prove generali del Festival, dove canterà con i suoi Modà "Non ti dimentico" (canzone presa di mira anche dall’Accademia della Crusca per il suo testo). Selvaggia Lucarelli ha anche ironizzato sull’ennesimo infortunio in uno show di Rai 1, ricordando la sua lunga esperienza a Ballando con le stelle: "Kekko acciaccato sta provando. Più resiliente di Nina Zilli alla sedicesima costola rotta".

