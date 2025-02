Sanremo 2025, capitombolo di Francesca Michielin: le scale dell'Ariston fanno la prima vittima A pochissimi giorni dal Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin ha annunciato di essersi fatta male alla caviglia e che ora ha un tutore: cos'è successo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Manca pochissimo all’inizio del 75° Festival di Sanremo e l’ansia cresce, non solo per il pubblico, che è curioso di ascoltare le canzoni in gara, ma anche per i cantanti stessi, i quali dovranno cercare di non farsi sopraffare dall’ansia e dall’agitazione. Sono in corso, dunque, gli ultimi preparativi, tra prove generali e prove di outifit. Tra gli artisti in gara, c’è anche Francesca Michielin, che non è riuscita a trattenere la sua esuberanza. Infatti, poche ore fa, la cantante ha annunciato di essersi fatta male alla caviglia. Vediamo insieme cos’è successo.

Sanremo 2025, Francesca Michielin cade e si fa male: "Sono caduta anche stavolta"

E’ quasi tutto pronto per Sanremo 2025 che, quest’anno, vedrà alla conduzione Carlo Conti. Tanti gli artisti in gara, tra questi anche Francesca Michielin, la quale, poco tempo fa, ha annunciato di essersi fatta male alla caviglia. Precisamente, lo ha reso noto con un post su Instagram, una foto accompagnata dalla seguente didascalia: "Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire". Tantissimi i messaggi di incoraggiamento da parte dei fan. C’è chi "è preoccupato" del fatto che non possa scendere le famose scale del Teatro Ariston, chi invece ha sdrammatizzato parlando del Fantasanremo: "Meno cinque punti». Lei ha prontamente ribattuto: «Caduta prima dell’inizio del festival quindi non è un malus. Però, Fantasanremo dobbiamo far valere tutto doppio adesso», ha concluso la cantante in modo scherzoso. Un altro fan, invece, le ha scritto: "Break your leg (rompiti la gamba) è un augurio in inglese speriamo porti fortuna", dopo aver visto la foto della caviglia fasciata e con il tutore.

Fango In Paradiso, il brano di Francesca Michielin in gara a Sanremo 2025

Per il suo ritorno all’Ariston, Francesca Michielin presenterà il brano Fango In Paradiso, che dovrebbe essere una ballad, come affermato dalla cantante in una recente intervista:

È una ballad che ho scritto lo scorso luglio, pensando subito che sarebbe stata perfetta per Sanremo: parlo di fango in paradiso, di grondaie che cadono. Il gioco dei sentimenti e quello di un cuore che sta per spezzarsi, raccontando e suggerendo immagini diverse dal consueto quando si descrive l’amore. Un brano che sarà esaltato in modo meraviglioso dall’orchestra, guidata da Carmelo Patti.

Per quanto riguarda la serata delle cover, Michielin ha scelto di duettare con Rkomi (anche lui in gara) sulle note di La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini: "Per me è sempre stato un desiderio molto forte, ora esaudito, quello di potermi esibire con Rkomi: la prescelta è stata "La nuova stella di Broadway" di Cremonini"

