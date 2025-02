Sanremo 2025, la prima serata del Festival: anticipazioni, scaletta, ospiti e chi canta stasera Stasera su Rai 1, Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici, danno il via alla gara: chi ci sarà sul palco dell'Ariston e l'ordine d'uscita dei cantanti.

Ci siamo, il fischio d’inizio del 75esimo Festival di Sanremo è sempre più vicino. Stasera, martedì 11 febbraio 2025, si parte con la prima serata, quella che darà ufficialmente il via alla kermesse canora targata Carlo Conti. Sul palco, insieme al direttore artistico, Gerry Scotti e Antonella Clerici porteranno a ‘battesimo’ tutti e 29 gli artisti in gara (30 prima del ritiro di Emis Killa) e i loro brani inediti. Il voto di sarà affidato esclusivamente alla giuria della Sala Stampa, TV e Web, mentre il pubblico entrerà in gioco con il televoto da martedì 12 febbraio, nel secondo appuntamento. Scopriamo il programma completo di questa sera, dalla scaletta con ordine di uscita dei cantanti, agli ospiti nazionali e internazionali che saliranno sul palco dell’Ariston (e non solo).

Sanremo 2025, la prima serata del Festival: anticipazioni conduttori e cantanti in gara

Al via oggi, martedì 11 febbraio 2025, la prima serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, accanto a Carlo Conti, i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici daranno il via alla 75esima edizione della kermesse, e presenteranno tutti e 29 gli artisti in gara: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat Guè, Joshua e Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe, Willie Peyote.

A giudicare i brani inediti, questa sarà sarà solamente la giuria della Sala Stampa, TV e Web, ovvero il gruppo formato da rappresentanti della carta stampata, del web e delle televisioni e da accreditati al Festival. Novità di quest’anno è l’aggiunta in questa giuria di rappresentanti di emittenti radiofoniche estere. Sarà loro il compito di stilare una prima classifica completa, ma provvisoria, non visibile al pubblico. Al termine delle esibizioni, infatti, verrà resa nota solo la top 5 dei cantanti e non in ordine di piazzamento.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2025 (11 febbraio), all’Ariston e al Suzuki Stage.

Non solo co-conduttori e cantanti in gara, ma nella prima serata del Festival di Sanremo anche tre grandi ospiti. Questa sera, martedì 11 febbraio 2025, sul palco dell’Ariston, Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici, daranno il benvenuto a Lorenzo Jovanotti, e a Noa e Mira Awad, le due interpreti, rispettivamente israeliana e palestinese, che si esibiranno in un duetto sulle note di ‘Imagine‘ di John Lennon. In piazza Colombo, sul palco dell’ormai famoso Suzuki Stage, invece, troveremo Raf e il digital creator Mattia Stanga e l’attore Jody Cecchetto, coppia a cui è stata affidato il timone di questo spazio.

La scaletta completa della prima serata di Sanremo 2025

Ecco la lista completa, in ordine alfabetico, dei 29 cantanti in gara con i loro brani:

Qui, invece, la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti nella prima serata del Festival di Sanremo:

Gaia – Chiamo io chiami tu

Francesco Gabbani – Viva la vita

Rkomi – Il ritmo delle cose

Noemi – Se ti innamori muori

Irama – Lentamente

Coma_Cose – Cuoricini

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Giorgia – La cura per me

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Rose Villain – Fuorilegge

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Olly – Balorda nostalgia

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Tony Effe – Damme ‘na mano

Serena Brancale – Anema e core

Brunori SAS – L’albero delle noci

Modà – Non ti dimentico

Clara – Febbre

Fedez – Battito

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Bresh – La tana del granchio

Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

Joan Thiele – Eco

Sarah Toscano – Amarcord

Francesca Michielin – Fango in paradiso

The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

