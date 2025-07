Ema Stokholma su Andrea Delogu, le violenze subite e la confessione: “E’ stata la prima, le ho detto tutto” La conduttrice ha parlato nuovamente della sua infanzia complicata in una lunga intervista, analizzando anche i traguardi raggiunti soprattutto in amicizia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Ema Stokholma si racconta a cuore aperto. A cinque anni dalla pubblicazione del suo libro Per il mio bene (vincitore del Premio Bancarella nel 2021), infatti, la conduttrice e speaker radiofonica è tornata a parlare della sua difficile infanzia e adolescenza, segnata indelebilmente dalle violenze fisiche e psicologiche della madre. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Ema ha svelato anche l’importanza della sua amicizia con Andrea Delogu. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ema Stokholma, l’infanzia e le violenze della madre

A cinque anni dalla pubblicazione del suo libro Per il mio bene, Ema Stokholma è tornata a raccontarsi in un’ampia intervista al Corriere della Sera. La conduttrice – Morwenn Moguerou all’anagrafe – ha ricordato la vittoria del Premio Bancarella del 2021 ("Non riesco a definire l’emozione che ho provato"), parlando di una vera e propria "ricompensa", "una compensazione assurda" o forse "semplicemente la legge del karma" arrivata dopo un’infanzia e un’adolescenza a dir poco complicate. Proprio come raccontato nel suo romanzo autobiografico, infatti, Ema Stokholma è cresciuta con una madre violenta sia dal punto di vista fisico che psicologico che, tuttavia, non hai deciso di denunciare. "Mi prendo le mie responsabilità, ma io avevo troppa paura di ritornare a casa dopo una eventuale denuncia. Lei, poi, non mi mandava a scuola quando i lividi si vedevano" ha spiegato la speaker radiofonica, aggiungendo di non avere avuto un riferimento nemmeno nella figura paterna: "E comunque non è che avessi dei modelli di riferimento positivi, tra gli adulti: persino mio padre mi diceva ‘Ci vediamo lunedì’, e poi ricompariva dopo quattro anni…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto e l’amicizia fondamentale con Andrea Delogu

Incalzata sulla sua ‘nuova vita’ all’interno del mondo dello spettacolo, Ema Stokholma ha ammesso di avere trovato dei colleghi e soprattutto degli amici, a partire da Andrea Delogu. "Lei è la boss: decide sempre dove si mangia e a che ora, il lunedì vuole già pianificare quello che si farà il sabato" ha scherzato la conduttrice di Radio 2 Social Club, ammettendo di avere creato un legame profondo con la collega anche e soprattutto grazie alla sua vicinanza: "Ha un’attitudine all’ascolto, ti chiede le cose perché veramente vuole conoscerle. È stata la prima a chiedermi, per esempio, di mia mamma, e quando le ho raccontato cosa mi faceva, ha voluto sapere dove, quando, tutto".

Potrebbe interessarti anche