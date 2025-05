Sandro Giacobbe, la malattia è peggiorata: “Mancano tre chemio, sto lottando”. E Balivo scoppia in lacrime Oggi il cantautore e sua moglie, Marina Peroni, si sono presentati nel salotto de La Volta Buona. E il racconto di una malattia difficile ha commosso davvero tutti.

Il cantautore Sandro Giacobbe e sua moglie, Marina Peroni, si sono presentati oggi nel salotto de La Volta Buona. E purtroppo, il racconto del tumore che anni fa ha colpito Giacobbe è stato straziante. Un’epopea di dolore e forza, la sua, che è passata da guarigioni temporanee a nuove metastasi. Finché Giacobbe non si è convito a fare la chemio. E mentre la sua storia colpiva il pubblico di Rai1, anche Caterina Balivo, in diretta, non ha saputo trattenere la commozione. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Sandro Giacobbe, il racconto choc della malattia a La Volta Buona

Sandro Giacobbe e Marina Peroni, fianco a fianco, hanno affrontato da Caterina Balivo un tema spinoso. "Mi sono innamorata del suo modo di essere galante, che è un po’ stato perso", ha esordito la moglie del cantautore. E lui subito: "Io galante? Ho sempre avuto questo modo di essere, ma probabilmente incontrando la persona giusta viene fuori ancora di più".

Sono poi passate in studio le immagini del matrimonio, e sia la Balivo che Marina Peroni hanno ceduto alla commozione. "Sono 15 anni meravigliosi con Marina", ha proseguito Giacobbe, "dal primo giorno è nato rapporto bellissimo, che cresce giorno dopo giorno". Anche se poi è arrivato il colpo, durissimo: "Tre giorni prima di partire è arrivato l’esito della biopsia, ci hanno detto che aveva un tumore aggressivo alla prostata".

"Noi siamo sereni", è intervenuta Marina, "abbiamo fatto la vacanza, si è operato. Poi purtroppo è partita qualche metastasi. L’abbiamo controllato per qualche anno, radioterapia, per un paio di anni è andata bene, poi le metastasi hanno iniziato ad avere consistenza diversa".

Il ritorno del tumore e la commozione di Caterina Balivo

"Qualche mese fa la situazione è peggiorata", ha spiegato con rammarico lo stesso Giacobbe, "mi hanno proposto di fare la chemio perché eravamo arrivati a una situazione che non poteva più fermarsi. Io non volevo fare la chemio, pensavo…la mia vita cambia totalmente, i capelli…poi è subentrata una cosa particolare: il fatto di volere affrontare le cose più drammatiche, ho fatto un ciclo di chemio perché la prospettiva di avere un po’ di vita in più per stare coi miei cari mi ha spinto a questa decisione. Ora siamo a cinque, ne mancano tre, sto lottando".

"La cosa più difficile?", ha aggiunto il cantautore. "Tutto, la vita cambia totalmente. Le cose stupide ora sono importanti. Fare una passeggiata, andare a trovare i nipotini, sono le piccole cose che quando stai bene non ci pensi. La ragione per cui sono qui è: bisogna prevenirle le cose, fate una visita in più perché vi salva. La terapia che sto facendo ha bloccato la situazione".

E infine, mentre il pubblico e Caterina Balivo si lasciavano commuovere, ecco la conclusione ottimista di Giacobbe: "Prima io e Marina stavamo bene, non avevamo idea di cosa sarebbe successo. Però non ho mai perso il mio umorismo e la voglia di scherzare, perché mi aiuta tanto. Non è facile, e lo dimostra il fatto che venerdì avevo la pressione sotto i piedi e stavo per farti chiamare per dirti che non potevo venire. Non è facile, ci sono controindicazioni. Ma venire in tv da forza, hai entusiasmo, qualcosa da fare".

