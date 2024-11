Sandro Giacobbe, chi è la moglie Marina Peroni. Il primo bacio (negato) e la malattia superata insieme Il celebre cantautore si è sposato in seconde nozze nel 2022. Lei è cantante, autrice e laureata in psicobiologia. Ha anche una figlia da una precedente relazione.

Sandro Giacobbe è un mito della canzone italiana. Diventato celebre nel 1974 con il 45 giri "Signora mia", ha alternato ai grandi successi (sul lavoro) una vita sentimentale piuttosto movimentata. Ha avuto due figli, Andrea e Alessandro, dalla prima moglie. Mentre di recente si è sposato in seconde nozze con Marina Peroni, a lungo sua compagna di vita. I due condividono la passione per la musica e hanno dovuto affrontare insieme la brutta malattia che ha colpito Sandro qualche anno fa. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Sandro Giacobbe, chi è la moglie Marina Peroni

Prima di incontrare Marina Peroni, sua attuale moglie, il cantautore Sandro Giacobbe era già stato sposato. Dal primo matrimonio erano nati due figli, Andrea e Alessandro, ma la relazione era naufragata dopo qualche tempo. Poi è arrivato l’incontro ‘galeotto’ con Marina, molto più giovane di lui (è nata nel 1976) e inizialmente impegnata come corista nei tour del cantante. Prima di riuscire a conquistarla, però, Sandro ha dovuto impegnarsi in un lungo corteggiamento. "Eravamo in Canada", aveva raccontato la Peroni a Barbara D’Urso, "lui provò a baciarmi, ma senza riuscirci".

Dopo una lunga relazione, Sandro e Marina hanno deciso di sposarsi in seconde nozze nel 2022. "Io avevo 40 anni", ha spiegato lei, "e mi ha chiesto di sposarmi. Me l’ha chiesto durante la festa del mio compleanno, è arrivata la cameriera che invece della torta ha portato un vassoio sul quale c’era l’anello". Adesso condividono una grande famiglia allargata, che comprende anche la figlia di Marina, Erika, nata da una precedente relazione. Oltre ad essere autrice e cantautrice, la seconda moglie di Sandro Giacobbe è laureata in Discipline Psicosociali, Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive. E insieme al marito ha realizzato due canzoni, "Ali per volare" e "Il nostro tempo".

Sandro Giacobbe oggi: che fine ha fatto

Dopo una carriera folgorante tra anni Settanta e Ottanta, Sandro Giacobbe si è dedicato soprattutto ai concerti live e alle iniziative di solidarietà con la Nazionale cantanti, di cui è diventato anche allenatore. Nel 1990, poi, è tornato sulle scene dopo una lunga assenza, partecipando di nuovo al Festival di Sanremo. E con il nuovo millennio ha pubblicati altri album di discreto successo, tra cui "Vuoi ballare" (2007), "Ali per volare" (2014) e "Solo un bacio" (2021).

Sandro Giacobbe ha anche dovuto affrontare una malattia molto seria, qualche anno fa. È stato colpito da un cancro alla prostata, esperienza che ha descritto brevemente in occasione di un’intervista a Domenica Live: "La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi. Ma sono ancora qua. Quella alla prostata in sé è un’operazione semplice, ma può dare due controindicazioni, l’incontinenza e la perdita della potenza sessuale. Quando mi sono risvegliato ho sentito per la prima volta la voce del professore che mi ha operato, che mi ha detto: ‘Abbiamo salvato sia la tua vita che tutto il resto’". Anche il figlio di Giacobbe, Andrea, si è ammalato di tumore quando aveva appena 13 anni. "Ho deciso di farlo operare e oggi è sanissimo", ha detto l’artista. Quindi tutto si è risolto per il meglio.

