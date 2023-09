Roberto Bolle dirige il “Ballo in bianco” in diretta dal Duomo di Milano: conduce Francesca Fialdini L’étoile del Teatro Alla Scala apre l’ultima giornata del suo OnDance 2023 con una lezione alla sbarra in piazza con 2300 allievi: la diretta su Rai 1

OnDance 2023 si chiude in grande stile. Il progetto di spettacoli, incontri, workshop di ballo ed eventi gratuiti all’insegna della danza organizzato da Roberto Bolle che ha accompagnato la città di Milano dal 7 al 10 settembre aprirà l’ultima giornata con una grande festa. Nella suggestiva cornice della Piazza del Duomo, infatti, andrà in scena una spettacolare e particolare lezione di danza, il Ballo in bianco. L’evento sarà trasmesso anche in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle 9:40, con Francesca Fialdini alla conduzione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballo in bianco con Roberto Bolle e Francesca Fialdini

La quattro giorni di eventi e iniziative per portare la danza a Milano di OnDance 2023 si chiuderà con un una grande festa, culmine del progetto gratuito organizzato da Roberto Bolle dal 2018. L’étoile del Teatro Alla Scala, principal dancer dell’American Ballet e guest artist del Royal Ballet dirigerà infatti una lezione alla sbarra inedita, che raccoglierà in Piazza del Duomo ben 2300 partecipanti tra gli allievi delle scuole di danza di tutta Italia. Un evento unico che verrà anche trasmesso in diretta tv su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice di Da noi… a routa libera (pronto a tornare nella domenica di Rai 1 il prossimo 17 settembre) racconterà attraverso ospiti e intervista l’atmosfera dell’intera piazza e del pubblico che vivrà quest’ultima grande giornata di festa all’insegna della danza di OnDance.

Per Roberto Bolle – che organizza questo progetto dal 2018 – si tratta di una nuova collaborazione con la Rai, attraverso la quale il ballerino vuole da sempre promuovere la danza e la cultura fuori dal teatro. Non si hanno ancora notizie invece di Danza con me, appuntamento fisso con lo spettacolo di Capodanno dal 2018 che non è stato annunciato quest’anno alla presentazione ufficiale dei palinsesti della "nuova Rai". Come dichiarato ad Amsa, Bolle sarebbe ancora in trattativa: "Stanno cercando un’altra data. Hanno detto che lo vogliono fare in un momento più avanti, sarebbe un peccato rinunciarci perché anche questo era diventato un appuntamento molto atteso".

Quando e dove vederlo (domenica 10 settembre 2023)

Il Ballo in bianco diretto da Roberto Bolle e condotto da Francesca Fialdini sarà visibile oggi domenica 10 settembre 2023 su Rai 1, con diretta tv a partire dalle ore 9:40. Streaming disponibile su RaiPlay, tramite app o sito uffic

