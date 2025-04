Viva la Danza, Roberto Bolle fa impazzire i social: “Altro che Amici”. E il duo Serena Rossi-Santamaria spiazza tutti Lo spettacolo-evento ideato dall’étoile della Scala di Milano in occasione della Giornata Internazionale della Danza del 29 aprile è stato un successo: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Roberto Bolle mette d’accordo tutti. Ieri martedì 29 aprile 2025 – in occasione della Giornata Internazionale della Danza – è andato in scena lo spettacolo-evento ideato dall’étoile della Scala di Milano Viva la Danza, trasmesso in prima serata su Rai 1. Ricco di balletti, viaggi, messaggi importanti, super-ospiti e, in generale, tantissima arte, lo show è stato un successo, come dimostrato anche dalle reazioni del pubblico sui social, dove Roberto Bolle è stato portato in trionfo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Roberto Bolle e il successo di Viva la Danza

Nonostante i numeri dello scorso anno (14,1% di share), ieri martedì 29 aprile 2025 la Rai ha deciso di fare il bis e affidarsi ancora al talento e al carisma di Roberto Bolle. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, infatti, l’étoile del Teatro alla Scala di Milano e la Direzione Intrattetimento Prime Time della tv pubblica (con il patrocinio del Ministero della Cultura) hanno realizzato una grande serata all’insegna dell’arte. Viva la Danza è stato un successo, un vero e proprio gala con alcuni dei ballerini migliori del mondo nei luoghi più affascinanti di tutta Italia, da Palazzo Barberini a piazza San Marco, fino al Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Ca’ d’Oro. Presentato da Serena Rossi, lo spettacolo-evento è stato trascinato da un Roberto Bolle sempre in grande spolvero, che ha incantato con la sua tecnica ineguagliabile, e tanti super-ospiti. Il passo a due della conduttrice con Claudio Santamaria ha stupito tutti, insieme a Gianna Nannini, Geppi Cucciari, Jacopo Veneziani e tanti altri.

La reazione dei social: Bolle portato in trionfo, sorpresa Rossi-Santamaria

Viva la Danza – come anticipato – è stato un autentico successo sui social, dove il pubblico ha incensato Roberto Bolle e il suo grande show. "Nell’antica Grecia Bolle sarebbe stato considerato un semidio", "Grazie come sempre bellissimo. Ogni volta sempre nuovo e spettacolare", "Uno squarcio di bellezza in una tv sempre più povera. Grazie Roberto Bolle", "Tutto Così Perfetto e Incredibile! Roberto Bolle è La Vera Essenza Della Danza.", "Bellissimo programma. Viva La Danza è magia pura, è arte", "Stasera Roberto Bolle ha proprio detto ‘Altro che Amici’", "Questo programma è sublime" si legge su X, dove gli appassionati sono rimasti sorpresi anche dall’incredibile affiatamento tra la conduttrice Serena Rossi e Claudio Santamaria: "Cmq l’accoppiata Santamaria/Rossi è la ciliegina per lo spettacolo", "Date subito un musical a Serena Rossi e Claudio Santamaria!!! Bravissimiii", "Serena Rossi è bravissima, la adoro da sempre, Santamaria mi piaceva come attore,oggi invece lo scopro come show man e non scherza: suona, canta… sa fare tutto", "Un musical per Claudio Santamaria e Serena Rossi, subito. Quanta bellezza stasera", "La Rossi e Santamaria davvero bravi e affiatati stasera".

