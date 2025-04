'Viva la danza', Roberto Bolle balla su Rai 1 con Serena Rossi e ospiti da urlo: chi ci sarà Il ballerino torna stasera su Rai 1 in occasione della Giornata Mondiale della Danza con uno show inedito in giro per i musei d'Italia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In occasione della Giornata Mondiale della Danza, martedì 29 aprile 2025, in prima serata su Rai 1 torna Viva la danza, il grande spettacolo evento ideato da Roberto Bolle per celebrare l’arte della danza in Italia, e voluto da Rai e dal Ministero della Cultura. Una straordinaria seconda edizione per questo show in cui il balletto va letteralmente oltre i confini del palco e viaggia in alcuni dei luoghi di arte e bellezza che rendono il nostro Paese unico. A condurre ci sarà Serena Rossi, mentre sul palco si alterneranno grandi interpreti della danza provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti di questa edizione: Gianna Nannini, Claudio Santamaria, Jacopo Veneziani, Geppi Cucciari, Il Cirque Du Soleil e molti altri.

Viva la danza 2025, anticipazioni e ospiti dello show di Roberto Bolle (29 aprile)

Sarà Serena Rossi a condurre la seconda edizione di Viva la danza, in onda questa sera su Rai 1. Nello show ideato e con protagonista Roberto Bolle, tanti i danzatori ospiti: da Nicoletta Manni e Martina Arduino, Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, a Toon Lobach, Emiliano Fiasco (protagonista del musical Billy Elliott), lo straordinario danzatore russo Ildar Young, Anastasia Matvienko – ballerina ucraina già Prima Ballerina del Mariinskj e attualmente stella dello Slovenian national Theatre Opera and Ballet di Ljubljana – , Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest.

Oltre a loro, si esibiranno in diversi pezzi i ballerini del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Croato di Zagabria e le star del tip tap, Tommaso Parazzoli e Gaetan Farnier. Sarà un vero e proprio viaggio tra la danza e i luoghi d’arte che fanno grande l’Italia, come Palazzo Barberini a Roma, dove Bolle danzerà con Timofej Andrjashenko. E poi Venezia, città tra le più visitate al mondo, che verrà pervasa dalla danza di Bolle per le calli, sui ponti, in luoghi di storia e arte come il Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Ca’ d’Oro, che sarà resa ancora più magica dall’eccellenza mondiale degli artisti del Cirque Du Soleil. Infine, anche quest’anno il pubblico presente in sala sarà composto per lo più da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia, mentre tra gli ospiti si alterneranno Gianna Nannini, Claudio Santamaria, Jacopo Veneziani, Geppi Cucciari, Il Cirque Du Soleil.

Dove e quando vedere lo spettacolo

La seconda edizione di Viva la danza va in onda questa sera su Rai 1, dalle 20.30 in poi, subito dopo il Tg1. Lo show sarà visibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

