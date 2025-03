Roberto Bolle, la vita privata: da Lady D alla relazione (presunta) con un noto stilista britannico Il ballerino di fama internazionale oggi festeggia 50 anni. Ecco in breve la sua carriera, i successi in tv e i dettagli (segretissimi) sulle questioni di cuore.

Oggi Roberto Bolle, uno dei ballerini più noti e apprezzati al mondo, compie 50 anni. La star italiana della danza ha avuto una carriera folgorante, iniziata (da giovanissimo) all’Accademia Teatro alla Scala di Milano, per poi proseguire sui più importanti palcoscenici d’Europa. Negli anni Bolle ha avuto l’onore di danzare per la Regina Elisabetta e Papa Giovanni Paolo II, riscuotendo anche enormi consensi grazie a spettacoli di successo in tv. Quanto alla sua vita amorosa, Roberto Bolle è sempre stato piuttosto riservato e schivo. Sappiamo però – o almeno, se ne parla nell’ambiente – che il ballerino italiano sarebbe legato a un famoso stilista britannico. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Roberto Bolle, 50 anni tra danza, successi e tv

Sono i pochi, anzi pochissimi, a non invidiarci il talento (e la grazia) di Roberto Bolle. Uno dei più grandi ballerini contemporanei, Bolle oggi è arrivato al traguardo delle 50 candeline. E non sembra affatto intenzionato a fermare la sua ‘irresistibile ascesa’ all’interno mondo dello spettacolo. Un exploit che è partito da lontano, quando all’età di soli 11 anni Roberto fa il suo ingresso all’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Qui si fa presto notare per un talento fuori dal comune, tanto da essere scelto, nel 1990, da Rudol’f Nureev per interpretare il ruolo di Tadzio in "Morte a Venezia". Anche se in quell’occasione, il Teatro deciderà di non accettare l’offerta per via della giovane età di Bolle.

Nel 1996, poi, Bolle viene nominato primo ballerino, e inizia a danzare da protagonista in balletti celebri come "Romeo e Giulietta", "La bella addormentata" e "Il lago dei cigni". Col passare degli anni, la fama del ballerino cresce progressivamente anche all’estero, con esperienze per lui con il Royal Ballet di Londra, il Balletto Nazionale Canadese, il Balletto di Stoccarda e in moltissimi altri teatri di grande fama. E per finire, nel 2003 Roberto Bolle diventa ufficialmente étoile del Teatro alla Scala di Milano, mentre continuano i successi in giro per il mondo.

Memorabile, ad esempio, l’esordio nel 2000 al Covent Garden di Londra, con "Il lago dei cigni". Così come il ballo, nel 2002, davanti agli occhi della Regina Elisabetta II a Buckingham Palace. Nel 2004, invece, per Bolle arriva la soddisfazione di una danza sul sagrato di piazza San Pietro, davanti al Papa di allora Giovanni Paolo II. Seguiranno poi collaborazioni illustri come quella con il FAI, e l’inaugurazione del galà personale "Roberto Bolle and Friends", che porterà il ballerino ad esibirsi in luoghi iconici come il Colosseo di Roma e la Valle dei Templi ad Agrigento. Fino ai primi, grandissimi programmi tv di successo, come "Roberto Bolle – La mia danza libera", che vede protagonista il danzatore su Rai 1 nel 2016.

La vita privata e il (presunto) compagno di Roberto Bolle

Molto meno si sa, invece, sulla vita privata di Roberto Bolle. Il talento italiano è infatti estremamente riservato a riguardo. Come spiegò già in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, nel 2020: "Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è…Ho sempre cercato di distinguere la mia immagine privata da quella pubblica e ho ferma intenzione di continuare a farlo".

Non possiamo quindi dare notizie certe, sugli amori (veri o presunti) di Bolle. Anche se alcune testate giornalistiche hanno parlato, in passato, di un possibile legame del ballerino con lo stilista britannico Daniel Lee, direttore creativo di Burberry ed ex Bottega Veneta. Va però sottolineato che nessuno dei due, al momento, ha mai confermato l’esistenza di una relazione sentimentale.

