Rita Dalla Chiesa, dal no al Gf Vip all’esordio in politica Dopo aver smentito la notizia della sua partecipazione al reality, la conduttrice di Forum è pronta per scendere in campo: sarà candidata per Forza Italia

Fonte: instagram @rita_dalla_chiesa_official

All’inizio dell’estate sembrava che Rita Dalla Chiesa fosse pronta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip per la settima edizione. Ma, a quanto pare, si trattava solo di rumors, che la storica conduttrice di Forum ha prontamente smentito, affermando di non avere intenzione di entrare a far parte del cast del reality di Canale 5. E ora il vero motivo del suo rifiuto sembra essere stato svelato: la presentatrice sarà candidata alle elezioni politiche del 25 settembre.

Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia

La notizia è stata diffusa da AdnKronos, secondo il quale Rota Dalla Chiesa è intenzionata a scendere in campo con Forza Italia, di cui è uno dei nuovi volti di punta. Non è la prima volta che il leader del partito, Silvio Berlusconi, si rivolge a lei: già nel 2016 aveva proposto il suo nome per le elezioni del sindaco di Roma, senza però ottenere la risposta sperata. Una risposta che arriva invece nel 2022, con la candidatura della conduttrice di Forum nelle file del partito di destra. Dalla Chiesa è candidata in Puglia in qualità di capolista nel proporzionale, all’uninominale della Camera e nel collegio blindato di Molfetta-Bari, oltre che nel proporzionale in Liguria.

Si è quindi parlato di un probabile collegamento tra il rifiuto della conduttrice di partecipare al Gf Vip 7 e alla sua scesa in politica: è possibile che al momento del no al reality fosse già convinta di intraprendere una nuova carriera. Una carriera che, ancora prima di iniziare, è stata travolta dalle polemiche. Il 2022, infatti, è l’anno del quarantesimo anniversario dalla morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, padre della conduttrice, vittima della strage di Via Carini nel 1982 per mano di Cosa Nostra. In occasione di una data così importante, Rai e Mediaset hanno scelto di ricordarlo con due fiction, rispettivamente Il nostro Generale e Il Generale Dalla Chiesa: dopo la notizia dell’impegno politico della figlia, però, sono in molti a ritenere inopportuna la messa in onda, essendo ormai in pieno periodo di par condicio (la prima tv della fiction di Rai 1 è prevista per l’11 settembre). Non resta quindi che restare a guardare e scoprire come decideranno di comportarsi i vertici della tv di Stato.

