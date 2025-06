Rita dalla Chiesa ricorda l'ex marito Fabrizio Frizzi: "Mi ha salvato la vita", poi arriva la stoccata ai fan Il ricordo pieno d'amore di Dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi, nello studio di La volta buona. Un legame che ha resistito al tempo, alla separazione e al dolore.

Ospite nella puntata di lunedì 16 giugno di La volta buona, Rita Dalla Chiesa ha ricordato Fabrizio Frizzi, il suo ex marito, scomparso nel 2018. Un amore lungo sedici anni, nato in un momento tragico della sua vita. Solo sei mesi prima, infatti, Rita aveva perso suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e sua madre, Emanuela Setti Carraro, nella strage di via Carini a Palermo. Ora riflettere sul rapporto con Fabrizio con un sorriso.

Il ricordo di Rita dalla Chiesa per Fabrizio Frizzi

"Se non avessi avuto lui, che ho conosciuto dopo sei mesi che avevo avuto il mio dolore, non so come avrei fatto", ha detto: "Fabrizio mi ha salvata con la sua allegria, la sua simpatia, col suo modo di essere. Questa è stata la mia rete di salvataggio". Un ragazzo pieno di energia, capelli ricci, il borsello sempre a tracolla, la Vespa. Lei già madre, dieci anni in più, con un vissuto molto diverso: "Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di stare insieme a lui", ha raccontato. Ma sono rimasti insieme sedici anni, sposandosi nel 1992.

La volta buona: la fine della storia tra dalla Chiesa e Frizzi

Il matrimonio finì nel 2002. La separazione fu difficile: "Mi sono pentita tante volte di non aver lottato di più. Ma amare vuol dire anche lasciar andare. Da grande l’ho capito", ha detto. Il tradimento da parte di Frizzi fu uno dei motivi della rottura, ma non l’unico. Anche i paparazzi, ha raccontato, hanno avuto un ruolo pesante: "Non è stato possibile parlare bene con Fabrizio quando le cose andavano male. C’erano sempre i fotografi dietro. Più della separazione, è stato doloroso il dopo". Eppure, il legame tra loro non si è mai spezzato davvero: "Il nostro era un amore che si è trasformato. Siamo diventati amici, quasi fratelli", ha detto Rita. Ma questo non è stato sempre capito dal pubblico.

L’attacco sui social dopo l’omaggio a Frizzi

"Sono stata molto attaccata sui social per aver ricordato Fabrizio. Ma chi fa questo mestiere deve rispetto al pubblico, anche nei sentimenti", ha aggiunto. Un passaggio che lei ha voluto sottolineare, lasciando trasparire quanto le critiche l’abbiano ferita. Ha spiegato che, anche se la loro storia era finita, per lei ricordare Frizzi pubblicamente è stato sempre un modo naturale di onorare un legame che ha segnato una parte importante della sua vita: "Quando si è stati così tanto insieme, è impossibile cancellare tutto. Anche dopo, eravamo comunque legati". Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Rita ha anche ammesso di non essere riuscita a perdonare del tutto. "Io ho vissuto cose che lui voleva. Lui aveva degli spazi, dei vuoti da riempire, io non ci ho mai pensato. Ma se se n’è andato, voleva andare via davvero. L’ho capito tardi. Forse troppo tardi".

