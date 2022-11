Riparte Belve e fa il botto: dalle lacrime di Wanna Marchi alla confessione di Eva Robin’s Francesca Fagnani è tornata alla grande con le prime due protagoniste di questa stagione: dalla commozione della regina delle televendite, alla rivelazione della cantante su Paolo Villaggio.

Francesca Fagnani è tornata su Rai2 con Belve e, dopo il successo della scorsa primavera, questa nuova stagione è ripartita con il botto (5,8% di share). A sedersi sullo sgabello di fronte alla conduttrice, due donne di carattere e sempre molto discusse: Wanna Marchi ed Eva Robin’s.

Sono state loro due le prime protagoniste di questo nuovo ciclo di 12 puntate di Belve, con un’intervista inedita che come sempre è iniziata con la domanda di rito: "Che belva si sente?".

Wanna Marchi a Belve

La regina delle televendite ripercorre insieme a Fagnani la sua storia: dal debutto negli Anni ’80, alla vendita dei numeri del lotto, fino al carcere. Un’intervista ricca di sfumature, ammissioni e passi indietro, incalzata dalla conduttrice che ha comunque saputo essere anche ricca di emozioni.

Durante la puntata, infatti, Wanna Marchi ha parlato della scomparsa del suo compagno di una vita, Francesco, venuto a mancare quest’estate: "Lui era un uomo straordinario. L’unico uomo vero che Dio ha creato l’ho avuto", ha detto tra le lacrime alla padrona di casa che, messa via per un secondo l’armatura, si è avvicinata empatica alla sua ospite: "Mi dispiace, ho saputo che lei l’ha perso da poco".

Eva Robin’s a Belve

La prima puntata di Belve prosegue poi con l’intervista a Eva Robin’s, una delle prime donne trans sotto i riflettori del mondo dello spettacolo negli Anni ’80. A Francesca Fagnani racconta sia la sua vita professionale che quella personale: dal percorso di transizione, al doloroso racconto di un abuso subito all’età di 8 anni.

Poi spazio anche a una rivelazione su Paolo Villaggio. Robin’s ha raccontato come l’attore si fosse interessato a lei dopo che a una festa si sparse la voce che lei aveva "l’attrezzo". "Non si era innamorato di me, ma mi seguiva con la moglie, mi davano la caccia in Sardegna", ha aggiunto rispondendo alla domanda di Fagnani sulla richiesta di un ménage a trois da parte della moglie di Villaggio.

