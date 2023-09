Reazione a Catena, i Rompicapo sbancano: grossa vincita (tra gli applausi del web) Gulio, Luca e Matteo si sono confermati campioni del quiz di Rai 1, portando a casa la seconda vittoria in appena tre puntate: ecco com'è andata.

Dopo il lungo dominio dei Dai e Dai e l’uscita di scena dei Qua e Là, sembra che Reazione a Catena abbia trovato dei nuovi promettenti campioni. Stiamo parlando dei Rompicapo, squadra formata da Giulio, Luca e Matteo: tre giovanissimi ragazzi che hanno conquistato il titolo sabato 23 settembre e, in sole tre puntate, sono riusciti a indovinare l’ultima parola per ben due volte. L’ultima vittoria è arrivata ieri sera, 25 settembre, con un montepremi di tutto rispetto: vediamo com’è andata.

Reazione a Catena, la seconda vittoria dei Rompicapo

La sfida che è andata in scena ieri a Reazione a Catena è stata decisamente entusiasmante. I Rompicapo si sono scontrati con i Manici di Scopa, un trio di appassionati di Harry Potter che ha dato non poco filo da torcere ai campioni. Gli sfidanti hanno accumulato un notevole montepremi, così come i campioni, e le due squadre sono arrivate all’Intesa Vincente in modo del tutto equilibrato. Durante il gioco decisivo, gli sfidanti si sono dovuti però arrendere alla bravura dei Rompicapo, che con 14 parole indovinate – contro le 9 degli altri concorrenti – hanno ottenuto il titolo di campioni per la terza volta consecutiva. I tre ragazzi milanesi si sono così presentati all’Ultima Catena con un montepremi di 126mila euro: dopo alcuni errori, la cifra si è dimezzata fino ad arrivare a 31.500 euro. Ai campioni è stato chiesto di individuare la parola che collegasse "Petto" e "Particolare" e, dopo aver acquistato il terzo elemento e aver raggiunto un montepremi finale di 15.750 euro, hanno risposto "Distintivo". Per la gioia dei concorrenti e dei loro fan, Marco Liorni ha annunciato che si trattava della parola corretta. I Rompicapo hanno quindi accumulato un totale di 19.625 euro in appena tre puntate.

I commenti del web

Visto il loro talento e la simpatia che suscitano nel pubblico, i Rompicapo sono già stati individuati dai fan di Reazione a Catena come i possibili eredi dei Dai e Dai (squadra che ha segnato in modo indelebile questa edizione del quiz). Scorrendo i commenti che gli spettatori condividono sui social, appare subito evidente l’affetto che già li lega ai campioni. "Acquistano sicurezza e vincono ancora, largo ai giovani con la testa sulle spalle, bravi Rompicapo!", si legge su Twitter. "Bravissimi ragazzi, gentili, educati, sorridenti. Mi fa tanto piacere abbiano vinto una bella sommetta", ha commentato qualcun altro. O ancora: "Bravissimi i campioni complimenti sono teneri e simpatici, hanno una grande intesa". Sembra dunque che la squadra composta dai fratelli Giulio e Luca e dal cugino Matteo sia rapidamente entrata nel cuore del pubblico, che spera di vederli mantenere il titolo ancora a lungo.

