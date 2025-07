Reazione a Catena, trionfo degli Appuntamenti ma sui social esplode il dubbio: "Concorrenti riciclati" I campioni avevano già partecipato nel 2023, ma non c'è nessuna infrazione. Intanto sul web il pubblico critica: "Mancano squadre forti".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ancora vittoria per gli Appuntamenti a Reazione a Catena. Ieri sera, lunedì 7 luglio 2025, Riccardo, Leonardo e Biagio hanno azzeccato per la terza volta la soluzione dell’Ultima parola, mandando a casa gli sfidanti e sollevando qualche dubbio sul loro passato nel game show di Rai 1. Mentre i campioni battevano i 33 Giri all’Intesa vincente, infatti, sui social qualcuno si è ricordato di aver già visto il trio romano sul piccolo schermo, proprio in questo programma, ma nel 2023 quando la conduzione era nelle mani di Marco Liorni.

"A #ReazioneaCatena si riciclano i concorrenti: una squadra del 2023 diventa campione nel 2025", scrive su X la pagina TvItaliana, e in effetti i tre studenti avevano disputato una partita due anni fa. All’epoca avevano scelto un altro nome per il loro team, i Viceversa, ed erano stato subito eliminati dai Qua e Là. Ma, nonostante sia una rarità, non c’è stato nessun imbroglio dato che il regolamento di Reazione a Catena permette ai concorrenti eliminati di ritentare la fortuna dopo un certo periodo, a patto che non si sia vinto nulla.

Reazione a Catena, puntata di lunedì 7 luglio 2025: cosa è successo

Passati i primi match, gli Appuntamenti sono giunti all’Intesa vincente con i 33 Giri, team formato da Alessio, Matteo e Lorenzo, tre amici uniti dalla passione per la musica. Qui, però, gli sfidanti non sono riusciti ad avere la meglio sui campioni in carica, che al fotofinish hanno indovinato la parola decisiva, mandando a casa il trio torinese. All’Ultima catena sono così arrivati con un montepremi iniziale di 134mila euro, sceso a 4.188 dopo vari dimezzamenti e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola. I due termini da collegare con un unico lemma, invece, erano ‘Giusto e Club’ e gli indizi a disposizione erano le iniziali ‘FO’ e la lettera finale ‘O’. La risposta scelta da Riccardo, Leonardo e Biagio è stata ‘Fondato‘, ed era proprio quella esatta, che ha portato le loro vincite totali a un bottino di 6.084 euro in gettoni d’oro.

Ancora polemiche social sui concorrenti: "Se vincono sopra i 10k è la rara eccezione"

Mentre gli Appuntamenti si sono portati a casa la loro terza vittoria, il pubblico sui social ha messo in piedi l’ennesima polemica. Tanti i telespettatori che hanno criticato il livello dei concorrenti di questa edizione, e le basse vincite intascate finora. Su X, dove ogni sera gli utenti si riuniscono per commentare la partita, i commenti negativi la fanno da padrone: "Niente, quest’anno se vincono sopra i 10k è la rara eccezione", "Vista la media, per arrivare a 100 mila euro, dovranno stare almeno 60 puntate", "Catena carognetta", "Oggi hanno proprio giocato male i campioni. Salvi per miracolo grazie a una parola facile", "Mancano i bei tempi con squadre forti davvero".

