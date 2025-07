Reazione a Catena, le Trerapiste vincono (ancora) e il web si ribella: "Che tristezza" Alla loro undicesima puntata Francesca, Francesca e Virginia centano ancora la vittoria, ma non riescono a convincere il pubblico del web

Nella puntata di mercoledì 2 luglio 2025 di Reazione a Catena, a sfidarsi nello studio Tv 2 di Napoli ci sono le campionesse, le Trerapiste, ovvero Francesca, Francesca e Virginia, che ormai il pubblico del game show preserale di Rai Uno guidato da Pino insegno conosce molto bene essendo arrivate alla loro undicesima puntata. A sfidarle, un’altra squadra tutta al femminile: le Cammina Cammina, ovvero Clara, Elisabetta e Cristina, tre amiche di Pavia e sono accomunate dalla passione per il trekking e quindi ogni volta che possono fuggono in montagna per una bella camminata.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (2 luglio)

Come ogni sera, anche nella puntata di Reazione a Catena di mercoledì 2 luglio, lo snodo fondamentale del gioco è la prova dell’Intesa Vincente, una sfida che mette alla prova non solo la preparazione e la prontezza di riflessi dei concorrenti, ma anche la complicità tra i componenti delle squadre che si battono. Un gioco in cui le Campionesse sono molto brave. Sono loro a provare per prime a infilare il maggior numero di parole indovinate possibile e il totale finale è di ben 13 parole giuste. Le sfidanti ne infilano invece solo 5.

Ancora una volta, a conquistare la possibilità di provare a conquistare il montepremi di puntata all’Ultima Catena, sono le Trerapiste, che cercano di centrare l’obiettivo di portare a casa i 97mila euro del gruzzolo di partenza.

Alla fine dell’Ultima Catena, avendo comprato parecchi indizi, il montepremi finale è veramente assottigliato: ammonta a soli 3000 euro. La parola che devono indovinare le Trerapiste, ovvero Francesca, Francesca e Virginia deve seguire il termine "Fiore", iniziare con le lettere "Me" e finire con la lettera "O". Le campionesse decidono di comprare il terzo elemento e la soluzione finale a questo punto vale solo 1500 euro. Il terzo elemento è "Soli" e la parola che scelgono le Trerapiste è "Meglio" ed è proprio la parola che permette loro di vincere ancora una volta il montepremi di puntata. Per le campionesse si tratta dell’undicesima vittoria di puntata: dal 2024 in poi, solo Volta Pagina e Tiri Liberi hanno vinto più puntate a Reazione a catena. Inoltre, si tratta della loro sesta vincita in denaro: il loro montepremi vinto sale a quota 25.768 euro.

Le reazioni social

Nonostante siano ormai vincenti da 11 puntate, le Trerapiste continuano a risultare divisive per il pubblico che segue Reazione a Catena sui social. In molti infatti, non le reputano all’altezza di tante vittorie, incredibilmente, perché si stanno rivelando una squadra davvero fortissima. Ecco alcuni commenti: "Le campionesse vincono la puntata solo perché sono più brave all’intesa vincente. Ma negli altri giochi no. Infatti spesso si salvano per una parola. Dove sono le vere squadre forti?", "Pino, sono 1500 euro divisi per tre, la parola è facile, poi ci sono anche le trattenute. Facciamola corta", "Con le catene che davano ai tiri liberi sarebbero milionarie", "Queste tre ce le portiamo fino a settembre. Peccato, avrei preferito i Tiri Liberi", "Comunque è giusto che vincano poco", "E queste sarebbero campionesse da 11 sere? Non ci sono più le squadre di una volta", "Che tristezza di campionesse! Nelle scorse edizioni sarebbero state battute subito!",

