Seconda vittoria per le Uscio e Bottega a Reazione a Catena. Ieri sera, domenica 13 luglio, Sara, Martina e Valentina, concorrenti originarie di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, hanno giocato la loro terza partita del game show di Rai 1, mandando a casa gli sfidanti, i Tre di Giorno. Loro erano Antonio, Luca e Donato, tre amici che il pubblico del programma aveva già conosciuto in passato con il nome i Tre di Notte. Nel 2023, infatti, avevano partecipato al gioco quando alla conduzione c’era Marco Liorni, sfidando i campionissimi Dai e Dai, ma senza successo. Purtroppo, però, anche questa volta il trio di Ceglie Messapica (Brindisi) non è stato fortunato, perdendo all’Intesa Vincente contro le Uscio e Bottega, per 4 parole indovinate contro le 7 delle veterane.

Reazione a Catena, puntata di domenica 13 luglio 2025: cosa è successo

Passato nuovamente il turno all’Intesa vincente contro i Tre di Giorno, le Uscio e Bottega sono approdate all’Ultima catena con un montepremi inziale di 36mila euro, cifra scesa a 8.500 dopo vari errori, fino ad arrivare a 4.250 euro con l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola. Qui, il termine da indovinare doveva collegare perfettamente ‘Garanzia e Privata’, mentre gli indizi disposizione delle concorrenti erano le iniziali ‘Si’ e la lettera finale ‘A’. Dopo la consueta consultazione, le campionesse di Reazione a Catena hanno deciso di rispondere con ‘Sicurezza‘, soluzione che si è scoperto essere quella giusta e con cui le tre amiche toscane hanno totalizzato un bottino di 6.813 euro in gettoni d’oro.

Social stufi per Reazione a Catena e le vincite scarse: "Quattro soldi"

Mentre le Uscio e Bottega vincevano la loro seconda sfida a Reazione a Catena, sui social il pubblico si è scatenato nell’ennesima polemica sui concorrenti e sulle vincite del game show. In tanti, inoltre, hanno trovato anche la soluzione dell’Ultima parola di ieri sera troppo facile, e in effetti sono stati in molti ad averla azzeccata sul web.

Su X, dove gli spettatori di Rai 1 si riuniscono ogni sera per commentare la partita, i commenti negativi e annoiati non sono mancati: "Parola facile per far vincere quattro soldi", "Vabbè. Di una facilità imbarazzante! Buuuuuuuuuu!", "Ma dove sono finite quelle squadre veramente forti che meritavano il titolo di campioni ?".

