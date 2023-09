Reazione a Catena, nuovo record per i Qua e Là: ancora campioni Marco, Pierpaolo e Gianmarco continuano la loro ascesa nel quiz di Rai 1: nella puntata del 18 settembre una nuova vittoria.

Non si arresta l’ascesa dei Qua e Là, la squadra composta da Marco, Pierpaolo e Gianmarco che da ormai una settimana è campione di Reazione a Catena. I tre ragazzi hanno conquistato il titolo martedì 12 settembre eliminando La Banda Bassotte, e questa sera si apprestano a giocare la loro ottava partita, cercando ancora una volta di mantenere lo scettro di campioni. E affrontano la nuova puntata forti di un record stabilito nella serata di ieri, nella quale hanno portato a casa la loro migliore Intesa Vincente.

Reazione a Catena, il record dei Qua e Là

Nella puntata del 18 settembre, i Qua e Là si sono aggiudicati per la settima volta il titolo di campioni di Reazione a Catena, e lo hanno fatto nel modo più spettacolare possibile. Hanno infatti stabilito il loro personale record per il maggior numero di parole indovinate durante l’Intesa Vincente, durante la quale si sono confermati di nuovo campioni. Marco, Pierpaolo e Gianmarco sono arrivati addirittura a 19 parole, lasciando ben poche speranze agli sfidanti, Gli Irregolari. Questi ultimi hanno comunque giocato tutte le loro carte, riuscendo a indovinare ben 10 parole. Ma ogni sforzo è stato vano di fronte all’impresa portata a termine dai Qua e Là, che hanno ottenuto il loro miglior risultato di sempre (il record assoluto del quiz appartiene ancora ai Tre di Denari, con 28 parole). Visto il talento della squadra nel gioco decisivo del quiz di Rai 1 – ma anche in tutte le altre prove – i tre ragazzi sono ben presto entrati nel cuore dei fan del programma. Questi ultimi hanno eletto Marco, Pierpaolo e Gianmarco come i degni eredi dei Dai e Dai, la squadra composta da Simone, Marco e Mario che nel corso di questa estate ha stabilito il record per il maggior numero di puntate consecutive giocate da campioni.

La quarta vittoria dei Qua e Là

Finora, nessun altro concorrente era riuscito a fare breccia nel cuore degli spettatori a tal punto da non far più rimpiangere i Dai e Dai, ma ora i Qua e Là si stanno dimostrando sempre più vicini all’obiettivo. Nella puntata di ieri, oltre ad aver messo a segno il loro personale record all’Intesa Vincente, hanno nuovamente indovinato l’Ultima Parola, portando a casa un montepremi di 891 euro. Marco, Pierpaolo e Gianmarco hanno individuato la parola che legava "carta" e "bocca", giocandosi il tutto e per tutto con "forno". La parola si è rivelata corretta, portando il totale delle loro vincite a più di 20mila euro: in una sola settimana da campioni, i Qua e Là sono riusciti a indovinare ben quattro volte la parola finale, aggiudicandosi un montepremi di tutto rispetto.

