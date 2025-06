Reazione a Catena, flop delle 'Trerapiste' ma la soluzione dell'Ultima parola scatena i social: "Assurda" Le Trerapiste non azzeccano la parola finale e sul web tutti commentano delusi: "Posto!?!?!? Molto ma molto tirata".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Le Trerapiste sono ancora le campionesse di Reazione a Catena, ma questa volta non sono riuscite a conquistare il montepremi. Ieri sera, martedì 24 giugno 2025, Francesca D, Francesca e Virginia, il trio che domenica scorsa era riuscito a spodestare i Tiri liberi, si è scontrato con i Quasi Venti, team composto da Martina, Ginevra e Lido dalla Toscana. Nulla da fare purtroppo per gli sfidanti che sono arrivati alla fine dell‘Intesa vincente con 6 parole azzeccate contro le 10 delle campionesse in carica, che dunque hanno confermato il loro titolo. Vediamo insieme come è andata questa puntata del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di martedì 24 giugno 2025: cosa è successo

Dopo aver battuto gli sfidanti all’Intesa vincente, le Trerapiste sono approdate alla loro terza Ultima catena con un montepremi iniziale di 125mila euro, sceso prima a 32.250 e poi a 15.625 con l’acquisto del Terzo elemento nell’Ultima parola. Qui, le tre amiche e colleghe di Roma dovevano trovare una parola che collegasse perfettamente ‘Partito e Locale’ avendo come iniziale la sillaba ‘Po’ e come lettera finale la ‘O’. Dopo una brevissima consultazione il trio ha scelto di rispondere con ‘Popolo‘ ma la soluzione corretta era ‘Posto‘. Tanta la delusione sui volti delle campionesse, che comunque ci potranno riprovare questa sera.

Bufera social sull’Ultima catena: "Posto!?!?!? Molto ma molto tirata"

La soluzione dell’Ultima parola non ha trovato per nulla d’accordo il pubblico sui social. In tanti su ‘X’, dove ogni sera gli spettatori si riuniscono per commentare la partita di Reazione a Catena, hanno giudicato veramente troppo tirato il termine scelto dagli autori come risposta vincente: "Posto!?!?!? Molto ma molto tirata", "#reazioneacatena e dopo l’ennesimo exploit degli autori di questo programma vi saluto e vado a cena. a domani", "Catena assurda", "Bah, gli autori dei quiz forse sono stranieri…", "Posto partito mettere la testa a partito ? È giusto ma rimane lo stesso una basta**ata", "Posto? Ma insomma…", "Son tre sere che penso male delle tre. Non mi convincono proprio", "Alle attuali campionesse catene più difficili. Perché? Maaaaaaaah!".

