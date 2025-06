Reazione a Catena, le Trerapiste toppano e sui social è bufera: "Non si può sentire" Le campionesse non azzeccano l'Ultima parola ma anche sul web in pochi ce la fanno: "Mi sembra un po' forzata".

Seppur senza portafoglio, a Reazione a Catena è ancora podio per le Trerapiste. Ieri sera, lunedì 23 giugno 2025, Francesca D, Francesca e Virginia sono riuscite di nuovo ad approdare all’Ultima parola, ma questa volta senza portarsi a casa il montepremi. Mandati a casa i Tiri Liberi domenica sera, questa volta le tre amiche e colleghe di Roma se la sono vista con i Fuori Scala, team di tre ingegneri e architetti formato da Giannicola, Nicholas. Purtroppo gli sfidanti, giunti all’Intesa vincente avevano azzeccato solo sette parole contro le 12 delle campionesse in carica, che sono così passate di diritto all’Ultima Catena. Vediamo insieme come è andata questa puntata del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di lunedì 23 giugno 2025: cosa è successo

Dopo aver mandato a casa i Fuori Scala, le Trerapiste hanno di nuovo affrontato la manche finale di Reazione a Catena. Il montepremi iniziale dell’Ultima Catena era di ben 137mila euro, sceso inesorabilmente a 4.282 con l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima Parola. Per conquistare questo bottino, le tre terapiste romane dovevano trovare il termine corretto che collegasse ‘Spesa e Acqua’ e, dopo un attenta consultazione le campionesse hanno scelto di rispondere con ‘Consumata‘, ma la soluzione giusta era ‘Contenuta’.

Social polemici sull’Ultima parola: "Mi sembra un po’ forzata"

Mentre le Trerapiste cercavano di portarsi a casa il montepremi per la seconda volta di fila, sui social il pubblico ha tentato insieme a loro di indovinare l’Ultima parola. Su X, dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita di Reazione a Catena, in tanti hanno avuto da ridire sulla scelta degli autori, polemizzando sulla risposta: "Acqua contenuta mi sembra un po’ forzata..", "Non si può sentire acqua ‘contenuta'", "#reazioneacatena ho fatto in tempo giusto per beccarmi l’ultima str… sciocchezza inventata dagli autori", "È una stupidaggine. L’acqua contenuta", "Catena ‘ambigua'", "E vabbè, acqua contenuta, qualsiasi cosa può essere contenuto".

