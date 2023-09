Reazione a catena, Qua e là on fire: 3 vittorie in 6 presenze (sulle orme dei Dai e Dai) La squadra campione si candida a diventare erede dei Dai e Dai nel cuore del pubblico: episodio curioso con screzio in famiglia per le sfidanti, le “Perché no”

Reazione a catena ha i suoi nuovi padroni. Pierpaolo, Marco e Gianmarco, vale a dire i "Qua e Là", stasera vanno a caccia della conferma nel game show condotto da Marco Liorni, che significherebbe per loro raggiungere il traguardo di una settimana da campioni. Il terzetto ha eliminato le campionesse de "La Banda Bassotte" lo scorso martedì 12 settembre 2023 e, in una sola settimana, ha messo a segno ben tre vittorie. Una rapida ascesa che candida i "Qua e Là" a diventare i nuovi beniamini del pubblico, magari ereditando proprio il vuoto lasciato dalla storica squadra dei "Dai e Dai". Analizziamo la situazione.

Reazione a catena: i campioni

Martedì scorso i "Qua e Là" Pierpaolo, Marco e Gianmarco hanno eliminato "La Banda Bassotte" composta da Sofia, Elena e Cecilia e sono diventati i nuovi campioni di Reazione a catena. A contrario delle sfortunate campionesse che li hanno preceduti (che hanno lasciato il programma senza portafoglio", i "Qua e Là" sono riusciti a raggiungere ben tre vittorie.

Solidissimi nelle prime fasi di gioco e molto bravi ne "L’intesa vincente", i tre campioni provenienti dalla più disparati parti d’Italia (Marco è originario di Teramo ma vive a Bologna; Pierpaolo è di Fermo, ha studiato a Bologna e Milano e lavora Roma; Gianmarco vive a Roma ma è nato a Teramo) hanno messo a segno tre vittorie nel gioco finale de "L’ultima catena" in sole sei presenze. Un’incredibile media del 50% che ha garantito loro tre vincite: la prima di 208 euro, la seconda di 18.375 euro e la terza di 961 euro, per un totale di ben 19.544 euro in gettoni d’oro.

Come detto, a quasi una settimana da campioni assoluti, i "Qua e Là" sono ora chiamati alla conferma: il terzetto sembra funzionare e non è escluso che possa diventare l’erede dei "Dai e Dai", gli storici campioni, nel game show condotto da Marco Liorni su Rai 1.

L’episodio curioso nella puntata di ieri

L’ultima vittoria in ordine di tempo dei "Qua e Là" è arrivata nella puntata di ieri domenica 17 settembre 2023. Pierpaolo, Marco e Gianmarco si sono presentati al gioco finale con 123mila euro, dimezzando poi il montepremi fino a 961 euro e indovinando la parola "rimessa", che collegava "lancio" e "coperta".

Oltre alla terza vittoria dei campioni, la puntata di ieri ha registrato anche un episodio curioso tra le sfidanti, la squadra delle "Perché no", un simpatico trio siciliano. Nel corso de "L’intesa vincente", infatti, Emanuela si è spazientita per un istante, chiedendo alla sorella "E perché non lo dici?" dopo un errore. Marco Liorni ha comunque placato subito gli animi, ironizzando "Lite tra sorelle, lite in famiglia".

