Reazione a catena: nuove campionesse, stessi (ottimi) ascolti per Marco Liorni La Banda Bassotte elimina i Fichi Mandorlati dopo un emozionante testa a testa e il game show di Rai 1 continua ad appassionare il pubblico

Reazione a catena sarà al femminile. Sofia, Elena e Cecilia, vale a dire "La Banda Bassotte", sono le nuove campionesse del game show. Le tre concorrenti sono infatti riuscite a eliminare "I Fichi Mandorlati" e sono ora la squadra campione, che si ripresenterà questa sera su Rai 1. Un nuovo avvicendamento (dopo l’uscita di scena dei "Lenticchia Boys") nel programma di Marco Liorni, che intanto continua a volare in termini di ascolti e a conquistare la fascia preserale della tv. Scopriamo com’è andata.

Reazione a catena: chi sono le nuove campionesse

"La Banda Bassotte" è la nuova squadra campione di Reazione a catena. Sofia, Elena e Cecilia, di sangue romagnolo (vengono da Cesena), si sono imposte su "I Fichi Mandorlati" e hanno ereditato il titolo di nuove campionesse del game show. L’avventura dei salentini "Fichi Mandorlati" Stefano, Stefania e Antonella si ferma dunque qui. Il terzetto era diventato campione lo scorso giovedì 7 settembre, eliminando i "Lenticchia Boys".

Ieri lunedì 11 settembre, infatti, "La Banda Bassotte" ha vinto la sfida con i campioni al termine di un grande ed emozionante testa a testa. La gara è stata infatti equilibratissima, con le due squadre rimasta pressoché appaiate nel jackpot. Ai campioni in carica, che avevano raccolto pochi meno soldi delle sfidanti, è costata cara la Zot: Stefano, Stefania e Antonella non sono riusciti a risolvere la catena di parole e hanno ricevuto una penalità di cinque secondi. Ne L’Intesa vincente, poi, il terzetto si è fermato a sole sei risposte esatte. Qualche difficoltà al debutto anche per "La Banda Bassotte" (il nome non deriva dall’iconica banda di ladri Disney, ma è un riferimento alla loro statura, come dichiarato dalle concorrenti) che però ha segnato sette punti, e tanto è bastato per presentarsi alla sfida finale.

"La Banda Bassotte" è così arrivata a L’ultima catena con il montepremi provvisorio di 127mila euro, cifra dimezzata con gli errori a 993 euro e poi dimezzata a 497 per l’acquisto del terzo elemento. Le tre non sono poi riuscite a indovinare la parola (con AR iniziale e O finale) da associare a "muro" e "telaio", dicendo "arresto" e non la risosta corretta "arazzo"

Gli ascolti di Marco Liorni

Marco Liorni e Reazione a catena continuano a volare in termini di ascolti, con numeri inattaccabili (ieri nuova puntata al 27,29% di share e più di 3 milioni e mezzo di spettatori) che si aggiudicano a mani basse la fascia preserale, staccando Gerry Scotti e Caduta Libera (ieri al 16,88%). Un’ulteriore iniezione di fiducia che sembra giustificare a pieno la scelta Rai di proseguire con Reazione a Catena oltre l’estate, per tutto l’anno, per poi ripartire con L’Eredità.

