Reazione a catena, le 'Trerapiste' vincono sempre e i social si ribellano: "Così diventa noioso" Campionesse ancora vincenti, ma sempre con cifre minime: cosa è successo nella puntata di venerdì 4 luglio 2025 del game show guidato da Pino Insegno

Ultimo appuntamento prima del weekend per Reazione a Catena. Il seguitissimo game show preserale di Rai Uno guidato da Pino Insegno vede protagoniste, ancora una volta, le super campionesse Trerapiste, ovvero Francesca, Francesca e Virginia arrivate alla loro 13esima puntata e che, finora, hanno conquistato oltre 25mila euro. A sfidarle, per provare a fermare la loro corsa infinita, arrivano nello studio del Centro di Produzione Rai di Napoli, I Sinistri, ovvero Danilo, Francesco e Anna, tre amici mancini che vengono da Cerignola, in provincia di Foggia. Ecco com’è andata la puntata di ieri.

Reazione a Catena, venerdì 4 luglio 2025: cosa è successo

Come ogni sera, anche nella puntata di venerdì 4 luglio 2025, il gioco chiave della partita è L’Intesa Vincente, una sfida che testa non solo la preparazione e la velocità di risposta e di riflessi dei concorrenti, ma anche e soprattutto, la complicità della squadra. Un gioco in cui le campionesse Trerapiste si rivelano sempre bravissime. A iniziare la manche però, sono gli sfidanti Sinistri: Anna, Danilo e Francesco che non ne azzeccano una, anzi sì, letteralmente: il loro bilancio finale è proprio 1. Un magrissimo bottino.

Le espertissime Trerapiste invece, possono tranquillamente accontentarsi di otto soluzioni giuste, visto che questa performance non eccezionale per chi ci ha abituato a ben altro, garantisce loro, ancora una volta, l’accesso all’Ultima Catena, e dunque la possibilità di provare conquistare il montepremi di puntata che il 4 luglio ammonta a 109mila euro.

Purtroppo ancora una volta, e questa è una costante del loro percorso, le Trerapiste dilapidano il bottino iniziale durante la Catena e, al momento dell’Ultima Parola, il montepremi rimasto in gioco ammonta a 3407 euro. La parola che Francesca, Francesca e Virginia devono trovare segue il termine "Regola", inizia con le lettere "Co" e finisce con "A". Le Trerapiste decidono di dimezzare ancora il gruzzolo in gioco comprando il terzo termine che è "Sposa". A questo punto giocano per 1704 euro. La soluzione che danno, è quella corretta "Coniugata", e loro possono mettere un altro granello al mucchietto di gettoni d’oro conquistati in 13 puntate a Reazione a Catena. Per loro si tratta della ottava vincita in denaro (la terza consecutiva): il loro montepremi vinto sale a quota 28.324 euro.

Le reazioni social

Come ogni sera, non mancano i commenti del pubblico che segue sul web Reazione a Catena di Pino Insegno, e non mancano nemmeno, le solite critiche alle campionesse, di questo tenore: "Continuo a pensare che le attuali campionesse vanno sempre al gioco finale per demeriti altrui all’intesa vincente", oppure: "L’ ultima parola la indovinano spesso ma arrivano senza soldi, purtroppo.". E poi: "ormai è tutto un po’ ridicolo. Queste campionesse molto scarse. Così il programma diventa noioso. E poi il legame tra sposa e condotta? Mah".

