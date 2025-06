Reazione a Catena, le Trerapiste incassano ma sul web esplode il caos: "Facilità imbarazzante" Si portano a casa un (magro) montepremi di puntata le campionesse, ma sui social il pubblico non perdona

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nella puntata di giovedì 26 giugno 2025 di Reazione a Catena, a sfidare le campionesse, le Trerapiste (Francesca, Francesca e Virginia), arrivano nello studio del Centro di Produzione Tv di Napoli tre giovani di Carpi, in provincia di Modena: Cristiana, Riccardo e Roberto, che hanno scelto per il loro team il nome di Pop Corn, in omaggio alla loro comune passione per il cinema. Ecco chi ha vinto e come è andata la serata.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (26 giugno 2025)

Come sempre, il gioco chiave della puntata di Reazione a Catena anche stavolta rivela essere quello dell’Intesa Vincente, che serve per decidere quale dei due team potrà arrivare all’Ultima Catena, e quindi giocare con Pino Insegno per provare a conquistare il montepremi accumulato nel corso della serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Pop Corn hanno qualche difficoltà. Allo scadere del tempo Cristiana, Riccardo e Roberto si fermano a soli 6 termini indovinati. È poi la volta delle campionesse, le Trerapiste, che, sin dal loro esordio in trasmissione avvenuto lunedì scorso (buttando fuori i super campioni Tiri Liberi), si sono rivelate particolarmente abili in questo game basato sulla velocità, l’intuito, ma anche la complicità tra i componenti della squadra. In questa occasione il trio di campionesse fatica più del solito, ma alla fine ha la meglio, infilando un totale di 7 soluzioni trovate, quindi per un punto conquistano il diritto a cimentarsi con l’Ultima Catena.

L’Ultima Catena: la vittoria delle Trerapiste

Il montepremi di partenza dell’Ultima Catena della puntata di giovedì 26 giugno di Reazione a Catena è molto ricco: ben 113mila euro. Il percorso risulta parecchio accidentato per le Trerapiste che arrivano all’ultima parola con un montepremi assottigliato a 3.532 euro dopo diversi dimezzamenti. L’Ultima Parola deve seguire il termine "Pacco" inizia con "Co" e finisce con "A": Le tre campionesse intuiscono già la soluzione finale, perché la dicono mentre ragionano a voce altra, ma non si sentono sicure e comprano il terzo elemento che è "Custodia". A questo punto danno la loro soluzione – "Consegna" – che si rivela vincente e si aggiudicano quindi i 1.776 euro rimasti in palio. Per loro si tratta della seconda vincita in cinque apparizioni a Reazione a Catena. Lo scorso lunedì avevano incassato 5.563 euro, quindi il loro montepremi totale vinto sale a quota 7.339 euro.

Le reazioni social

Non sono mancati, come sempre, i commenti a questo finale di puntata, da parte degli utenti di X che, come ogni sera, seguono il game show condotto da Pino Insegno, in tempo reale. Scrive un utente, velenoso: "Era di una facilità imbarazzante, non colgo perché chiedano sempre il terzo invece di buttarsi, con cifre basse poi", "In custodia cautelare, ci metterei gli autori" ironizza un altro, mentre c’è chi prende in giro l’ammontare della vincita scrivendo: "Una pizza ci esce con 1766 euri". E ancora: "Ormai queste catene sono proprio ridicole". Ma non manca mai chi applaude le campionesse, scrivendo: "Brave le Trerapiste", "Brave ragazze!".

Potrebbe interessarti anche