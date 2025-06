Reazione a Catena, le Trerapiste vincono ancora ma i social insorgono: "Vergogna" La soluzione forzata dell'Ultima parola e la mancanza di una spiegazione hanno fatto infuriare il web: "Ma per favore".

Le Trerapiste continuano a tenere banco a Reazione a Catena. Ieri, domenica 29 giugno 2025, Francesca, Francesca D. e Virginia hanno giocato la loro ottava partita, portandosi a casa il montepremi in palio. A provare a sfidarle c’erano i Bottegai, team formato da Ileana, Stephanie e Vanni che hanno mutuato il loro nome dallo loro professione di artigiani del teatro. Purtroppo però, i tre amici siciliani, giunti all’Intesa vincente, non sono riusciti a superare le campionesse in carica e hanno azzeccato soltanto 5 parole, contro le sette del trio di colleghe romane. Vediamo insieme come è andata questa puntata del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di domenica 29 giugno 2025: cosa è successo

Ancora una vittoria per le Trerapiste. Le campionesse di Reazione a Catena, nella puntata di ieri, non solo hanno difeso il loro titolo, ma hanno anche indovinato l’Ultima parola, portandosi a casa i gettoni d’oro in palio. Battuti i Bottegai all’Intesa vincente, le tre amiche sono arrivate all’Ultima Catena con 114mila euro, bottino che, dopo diversi dimezzamenti, è sceso a 3.563 per poi ridursi ancora a 1.782 con l’acquisto del Terzo elemento. Per intascare la somma, la parola da trovare doveva collegare perfettamente ‘Nome’ con ‘Carta’, e gli unici indizi a disposizione erano le inziali ‘Sp’ e la lettera finale ‘E’. Dopo una breve consultazione, le campionesse hanno risposto con ‘Spendere‘, soluzione che le ha portate alla loro quarta vittoria, che ha fatto salire il loro salvadanaio a un totale di 11.002 euro.

Doppia polemica social sull’Ultima parola: "Non ha nemmeno spiegato il ragionamento"

La vittoria delle Trerapiste non è stata esente da polemiche. Sui social, infatti, il pubblico di Reazione a Catena ha criticato sia la soluzione scelta dagli autori, trovandola decisamente forzata, sia il fatto che Pino Insegno non abbia spiegato i collegamenti con gli indizi. Su X, dove ogni sera i telespettatori si riunisco per commentare la partita, sono stati veramente tanti i commenti negativi: "E comunque non l’avete spiegata! Forse non lo sapete neanche voi come abbinare le parole", "Spendere? Ma per favore! Era spessore e le hanno fatte vincere! Vergogna! Buuuuu!", "Che poi non ha nemmeno spiegato il ragionamento del collegamento tra le parole glieli hanno proprio regalati i soldi. È per questo che il programma perde di credibilità e la gente non lo guarda più eh", "Ah, così, ci fidiamo. Il conduttore non conferma neanche le spiegazioni della concorrente", "Avrei voluto sentire la spiegazione perché boh", Soluzioni buttate a caso e nemmeno le sanno spiegare , mi piacerebbe capire come si associa spendere a nome e carta , tutto forzato".

