Reazione a Catena, continuano le proteste del pubblico (mentre Liorni punta al prime time) Gli spettatori sono sempre più insofferenti nei confronti degli autori del quiz, ma anche del basso livello delle ultime squadre: ecco cosa sta succedendo.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

I dati di ascolto parlano chiaro: Reazione a Catena continua ad essere il quiz più amato dagli spettatori, con percentuali che superano di gran lunga la concorrenza di Caduta Libera (26,3% contro 16,8%). Nonostante sia sempre molto presente, però, nelle ultime settimane il pubblico sta iniziando a far sentire la propria voce soprattutto sui social, dove fioccano le proteste riguardo a diversi aspetti del gioco condotto da Marco Liorni su Rai 1. Tra i temi più discussi ci sono la qualità delle squadre e le scelte degli autori nei giochi finali: ecco cosa sta succedendo.

Reazione a Catena, le proteste dei fan

A destare le proteste dei fan di Reazione a Catena è stato soprattutto il livello di preparazione e di abilità nei giochi di tutte le squadre che si sono susseguite dopo l’eliminazione dei Dai e Dai, il trio che ha battuto il record per il numero di puntate giocate da campioni. Dopo il loro addio al programma, il livello è bruscamente calato: i tre concorrenti che li hanno battuti, i Tarallini, hanno dimostrato ben poca preparazione e un’intesa tra loro che lasciava piuttosto a desiderare. E, come loro, tutte le altre squadre successive. Anche i campioni attuali, i Lenticchia Boys, stanno dimostrando di fare non poca fatica sorpattutto durante i giochi decisivi: dopo un’Intesa Vincente conclusa con uno spareggio e sole 3 parole indovinate, anche nella puntata di ieri – 5 settembre – hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per mantenere il titolo (anche se, almeno questa volta, hanno raggiunto 10 parole). Non è andata meglio durante l’Ultima Catena, nella quale non sono riusciti a indovinare nemmeno una parola, arrivando al termine con un montepremi di appena 125 euro.

E anche su questo tema il pubblico di Reazione a Catena ha qualcosa da ridire. Su Twitter i fan hanno scatenato, ormai da diverse settimane, una polemica contro gli autori, colpevoli di creare catene e associazioni troppo difficili e, a volte, addirittura improbabili. In particolare, il problema è stato riscontrato dagli spettatori all’Ultima Parola, quella che di fatto permette di vincere il montepremi. Da molti giorni gli utenti dei social lamentano un’eccessiva difficoltà delle parole, e anche la puntata di ieri non è stata da meno. A collegare "brillante" e "denti", secondo gli autori, era la parola "faccette". Una soluzione a cui i campioni non sono arrivati, e che ha destato le proteste dei fan. "Ehi autori di Reazione a Catena che vi succede quest’anno?? Le parole che legano sono improbabili per la maggior parte dei casi", si legge su Twitter. "Se Liorni deve impiegare un minuto per descrivere la relazione tra ultima parola e le altre due, non ci siamo! Come si spiega? Tagli al bilancio Rai? Invece di migliaia di euro mettete in palio un sacchetto di caramelle ma pensate a parole più compatibili!".

Reazione a Catena sbarca in prima serata

Anche Marco Liorni, in questa situazione, appare a volte in difficoltà. Ma, nel frattempo, il conduttore si sta preparando ad una nuova impresa: portare Reazione a Catena in prima serata. Sono infatti in programma alcune puntate speciali del quiz, nel sabato sera di Rai 1, a partire dal 30 settembre. E questa potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere in azione i Dai e Dai, che il pubblico sogna di veder giocare contro gli altri storici campioni del quiz, i Tre di Denari: che sia la volta buona?

