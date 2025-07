Reazione a Catena, nuova vittoria della Trerapiste ma i social le affondano: "Ridicolo" Le campionesse indovinano l'Ultima Parola anche nella puntata del 30 giugno e sbancano lo show di Rai 1 per la quinta volta. Ma sul web non mancano le critiche.

A sfidarsi nella puntata di lunedì 30 giugno di Reazione a Catena, il seguitissimo game show preserale di Rai Uno guidato da Pino Insegno sono le campionesse Trerapiste, ovvero Francesca, Francesca e Virginia, alla loro nona puntata contro gli sfidanti Apriti Cielo, Marco, Alessia e Simona, tre amici dell’hinterland milanese, che hanno scelto questo nome perché sono appassionati di astronomia e meteorologia. Ecco come è andata.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (30 giugno)

Come sempre in questo game show, il gioco che decide tutto è quello dell’Intesa Vincente. A giocare per prime, per una volta, sono le campionesse, visto che sono in vantaggio gli Apriti Cielo. Le Trerapiste dimostrano sempre grande abilità in questa sfida che mette alla prova prontezza di ragionamento ma anche complicità tra i tre componenti della squadra. Il trio di amiche infila infatti ben 10 termini. Dopo di loro tocca agli sfidanti cercare di fare meglio per conquistare la possibilità di giocarsi il montepremi finale all’Ultima Catena. Ma Alessia, Marco e Simona si fermano a quattro al gioco finale, per la nona volta, vanno le Trerapiste.

Le campionesse partono con un montepremi di 106mila euro, e puntano a superare il record dei Tiri Liberi, primi campioni di questa stagione del game show di Rai Uno. Al termine della catena, il montepremi finale che le campionesse Francesca, Francesca e Virginia provano a portarsi a casa si è molto assottigliato e ammonta a 26.500 euro. L’Ultima Parola segue il termine "Servizio". Inizia con le lettere "Me" e finisce con la lettera "O". Le concorrenti preferiscono comprare il terzo elemento che è "Per". La soluzione finale a questo punto vale 13250 euro. Le Trerapiste danno come soluzione la parola "Mezzo" e possono festeggiare la loro quinta vittoria.

Le reazioni social al successo delle Trerapiste

Come ogni sera, non mancano, durante e dopo la puntata di Reazione a Catena i commenti non sempre positivi del pubblico che segue lo show di Pino Insegno sul social ‘X’ in tempo reale. E anche stavolta non manca chi è un po’ velenoso, scrivendo: "Le azzeccano senza manco sapere come, abbastanza ridicolo", "Non so chi mi sono più antipatici i tiri liberi o le trerapiste, saranno pure bravi entrambi i trii ma a pelle non mi entrano in simpatia, naturalmente rispetto chi pensa il contrario", "Ma perché, dopo le spesso improbabili spiegazioni delle concorrenti, il presentatore non legge quelle corrette?", "Le trerapiste che a spiegare i collegamenti non è cosa loro certe volte dimostrano di sapere comunque le cose, di essere preparate, a mezzo servizio si è sempre detto e voi non lo dite?".

