Reazione a Catena, mentre le Trerapiste toppano i social si lamentano: "Basso profilo" Dopo i Tiri Liberi, neppure le campionesse romane incontrano la simpatia del pubblico: "Questo è il festival dei concorrenti scarsi!".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dieci puntate tonde tonde per le Trerapiste, campionesse di Reazione a Catena. Ieri sera, martedì 1° luglio 2025, Francesca, Francesca D. e Virginia sono riuscite a mantenere il titolo nel game show di Rai 1, anche se questa volta hanno dovuto rinunciare al montepremi in palio. Dopo la splendida vincita di domenica, infatti, in questa puntata non hanno azzeccato l’Ultima parola, scatenando anche le ‘ire‘ dei social. A sfidare le tre amiche romane c’erano gli Isolotti, un trio affiatato formato da Alessandro, Gabriele e Simona, che deve il loro nome all’amore per l’Isola d’Elba. All’Intesa vincente, però, i debuttanti non sono riusciti per un soffio a superare le campionesse, indovinando 6 parole contro le 7 esatte delle veterane. Vediamo insieme come è andata questa puntata di Reazione a Catena condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di martedì 1° luglio 2025: cosa è successo

Con 10 puntate all’attivo e un bottino di 24.252 euro in gettoni d’oro, le Trerapiste continuano a tenere banco a Reazione a Catena. Ieri sera, però, dopo aver battuto gli Isolotti a l’Intesa vincente, le campionesse non sono riuscite ad azzeccare l’Ultima parola. Giunte all’Ultima catena con un montepremi di 151mila euro, sceso infine a 2.360 dopo vari dimezzamenti e l’acquisto del Terzo elemento, le tre colleghe dovevano trovare un termine che collegasse bene ‘Aria e Lettera’ e, dopo una breve riflessione, hanno optato per rispondere ‘Citare‘, ma la parola corretta era ‘Circolare‘.

Bufera social contro Reazione a Catena e le Trerapiste: "Che pena"

Proprio come era successo per i Tiri Liberi, anche le Trerapiste non stanno riscuotendo molta simpatia sui social. Pare proprio, infatti, che campioni e campionesse di questa nuova edizione del game show non trovino il favore del pubblico, che anzi li considera decisamente ‘scarsi‘. Su X, dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita, in tanti hanno avuto da ridire sulla preparazione del trio romano e sul fatto che non venissero ammonite all’Intesa vincente dove, secondo gli utenti, abusavano dei ‘telegrammi‘:

"E se queste son le campionesse da 10 puntate figuriamoci il resto", "Che pena l’intesa", "Ma le campionesse sono esenti dalle ammonizioni per telegrammi? Sta diventando imbarazzante", "Insegno si lamenta dei telegrammi con le altre squadre ma non con le campionesse che fanno frasi assurde", "Speriamo che arrivino presto dei campioni degni del titolo", "Prima volta che guardo #reazioneacatena in questa stagione (l’ho sempre vista poco, in verità). Squadre di basso profilo, quasi più noiose del conduttore…", "Io mi domando. Ma come sono i concorrenti che non superano i provini?", "L’ho già detto che non mi convincono proprio? Forse sì. Basso profilo e piccoli guadagni", "Questo è il festival dei concorrenti scarsi!", "Queste continuano a vincere con 6-7 parole all’Intesa Vincente. Il livello delle squadre è infimo anche quest’anno".

