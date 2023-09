Reazione a Catena, Marco Liorni: “Terremoto durante la puntata”, la testimonianza Il conduttore era in studio a registrare un episodio del quiz quando Napoli è stata colpita da una scossa di magnitudo 3.8. Il suo racconto

Terremoto a Reazione a Catena, nel vero senso della parola. Quello che spesso è un termine usato (e abusato) per descrivere scossoni o colpi di scena avvenuti all’interno di un programma, oggi si è trasformato in realtà per l’amatissimo game show pomeridiano di Rai 1. Nel cuore di Napoli, nell’area dei Campi Flegrei, è stata infatti avvertita una scossa sismica di magnitudo 3.8. L’evento ha suscitato una serie di reazioni sui social media, soprattutto su Twitter, dove le persone hanno condiviso le loro esperienze e preoccupazioni. E a rimanere coinvolto nel terremoto è stato anche Marco Liorni, il noto conduttore di "Reazione a Catena", che era alle prese con la registrazione di una puntata del programma quando l’intero studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli – situato nel quartiere flegreo di Fuorigrotta – ha iniziato a tremare. Un’esperienza abbastanza choccante che Liorni ha poi condiviso sui social con i suoi fan.

Terremoto a Reazione a Catena, la testimonianza di Liorni

Con un post su Twitter messo online intorno alle ore 20:00 di oggi, giovedì 7 settembre, Liorni ha raccontato ai suoi follower della spiacevole situazione appena vissuta. Ha svelato, infatti, che il sisma che ha colpito Napoli è stato avvertito nettamente nello studio che ospitava la registrazione di una puntata di Reazione a Catena (che sarà trasmessa nelle prossime settimane), chiarendo però che gli spettatori presenti in studio e tutto lo staff, nonostante il grande spavento, sono riusciti a mantenere il sangue freddo: "Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma", è stato il cinguettio rassicurante del presentatore romano, che nel giro di pochi minuti ha incassato decine di risposte e testimonianza di utenti a loro volta coinvolti e allarmati dal sisma.

Forte sisma a Napoli: cosa è successo

La potente scossa di terremoto che ha interessato Napoli e provincia è avvenuta alle 19:45 di oggi, giovedì 7 settembre, con epicentro nell’area di Agnano-Astroni, una zona nelle immediate vicinanze dei Campi Flegrei (una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest del capoluogo partenopeo) e a pochi chilometri dallo studio dove si registra Reazione a Catena. È stata avvertita anche nei Paesi Vesuviani come Portici e San Giorgio a Cremano, oltre alle cittadine situate nell’area flegrea come Pozzuoli e Quarto. La magnitudo registrata è di 3.8, con un epicentro a una profondità di 1.7 chilometri. Per fortuna, al momento non sono registrati danni a cose e persone.

