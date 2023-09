Reazione a Catena, Lenticchia Boys fuori tra i fischi dei social: perché Il trio composto da Fabrizio, Corrado e Germano ha dovuto lasciare il quiz per lasciare spazio ad un'altra squadra pugliese, i Fichi Mandorlati.

Nuovi colpi di scena a Reazione a Catena: nella puntata di ieri, mercoledì 6 settembre, i Lenticchia Boys hanno perso il titolo di campioni e sono stati eliminati. La squadra pugliese si è imposta sugli avversari per diverse puntate, ma ciò non è bastato per farla entrare nel cuore del pubblico, che soprattutto sui social si è detto sollevato per la loro eliminazione. Da diverso tempo, infatti, i fan del quiz di Rai 1 lamentano la scarsa qualità dei concorrenti, e neanche i campioni Fabrizio, Corrado e Germano sono riusciti a conquistarli.

Reazione a Catena, eliminati i Lenticchia Boys

I Lenticchia Boys sono stati campioni per numerose puntate, dopo aver avuto la meglio sui Tarallini. Proprio per questo erano stati accolti bene dal pubblico, visto che la squadra precedente era quella "colpevole" di aver eliminato i Dai e Dai, i tre ragazzi toscani che hanno realizzato il record per il maggior numero di puntate da campioni e che, nonostante sia passato diverso tempo, gli spettatori ancora rimpiangono. I Lenticchia Boys hanno dunque iniziato bene il proprio percorso a Reazione a Catena, suscitando la simpatia del pubblico e portando a casa, nella loro prima sera da campioni, un discreto montepremi. Nei giorni successivi, però, qualcosa è cambiato, e il livello di gioco si è abbassato ancora una volta, dando vita a Intese Vincenti e Ultime Catene non entusiasmanti (per le quali, va detto, i fan del quiz protestano anche contro gli autori). Niente da fare, dunque, per il trio pugliese, che con 7 parole indovinate ha dovuto soccombere ai Fichi Mandorlati, che con 10 parole si sono affermati come nuovi campioni.

I Fichi Mandorlati sono i nuovi campioni

La nuova squadra campione è formata da Stefano, Stefania e Antonella, e il loro nome è un omaggio alla loro terra, la Puglia. Una sfida tra conterranei, dunque, che si è conclusa a favore dei Fichi Mandorlati, che sono arrivati al termine dell’Ultima Catena con un montepremi di tutto rispetto: nonostante qualche dimezzamento, hanno portato fino in fondo ben 12mila euro. La parola, al contrario di quanto accaduto negli ultimi giorni, non era impossibile da indovinare e, infatti, i nuovi campioni ce l’avevano quasi fatta. Le parole da unire erano "lato" e "dati", e avevano deciso di rispondere "profilo", che era la parola vincente. Ma, all’ultimo momento, Antonella ha avuto un’illuminazione – purtroppo sbagliata – e ha convinto i suoi compagni a giocarsi la parola "privato". Niente da fare, dunque, per la nuova squadra campione, che ha voluto osare troppo finendo così per rimanere a mani vuote. Ma ci può riprovare nella prossima puntata.

