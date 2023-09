Gerry Scotti conosce la campionessa da vent’anni: il retroscena a Caduta Libera Il conduttore del game show di Canale 5 ha ritrovato una concorrente che partecipò a Passaparola molti anni fa: la rivelazione ai telespettatori

Un’apertura di puntata di Caduta Libera per certi versi "anomala" quella andata in onda ieri mercoledì 6 settembre su Canale 5. In occasione della terza puntata di questa terza edizione del 2023, Gerry Scotti ha infatti raccontato un particolare retroscena del game show, svelando di conoscere la campionessa da vent’anni. Scopriamo cos’è successo.

Caduta Libera, il retroscena di Gerry Scotti

Da lunedì scorso Gerry Scotti è tornato al timone di Caduta Libera con le nuove puntate della dodicesima edizione. Dopo il ritiro del campione dei record Michele Marchesi (ben 103 puntate e un montepremi complessivo di 656mila per lui) è partita subito la caccia al suo erede, e le sorprese non sono mancate.

Alla terza puntata di questa terza "tornata" del 2023, infatti, andata in onda ieri mercoledì 6 settembre, è emerso un retroscena quantomeno particolare. A rivelarlo è stato proprio il padrone di casa Gerry Scotti, che ha aperto la serata del game show raccontando di conoscere la campionessa in carica da vent’anni. Quando era poco più che maggiorenne, infatti, quest’ultima partecipò a Passaparola, lo storico game show andato in onda dal 1999 al 2008. "Sei durata un paio di minuti" le ha ricordato ironicamente Gerry Scotti, ricordando che effettivamente la concorrente fu sconfitta da uno dei campioni più forti di quel programma. La campionessa ha poi spiegato: "Ora mi ha convinta mia figlia a venire a giocare qui". Prima di aprire ufficialmente la puntata, Gerry Scotti ha subito ironizzato: "Ha avuto pazienza e ha aspettato vent’anni".

Com’è andata la puntata

Sfortunatamente, la vecchia conoscenza di Gerry Scotti è stata eliminata e ha perso il titolo di campionessa, abbandonando la botola centrale. La nuova campionessa è Cinzia, che si è presentata al gioco finale dei "Dieci Passi" con un montepremi di 10mila euro. Vincita sfumata a sole due risposte dalla fine, con la concorrente che non è riuscita a risolvere "Far prendere l’abitudine, avvezzare" ("assuefare" la risposta) e "È stato il doppiatore di Mufasa, il padre di Simba, nella prima versione italiana del Re Leone" (Vittorio Gassman).

Quando e dove vedere Caduta Libera

Caduta Libera va in onda a partire tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18:45 su Canale 5 con le nuove puntate. Nel weekend, invece, verranno trasmesse le repliche. Streaming disponibile live e on demand su Mediaset Infinity.

