Reazione a Catena parte col botto dei ‘Tiri Liberi’, ma è subito polemica: “Portate i sali a Pino Insegno" Nuovi giochi e prima vincita: ma il debutto di Reazione a Catena su Rai 1 si scontra con la maratona Sinner-Alcaraz. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri (8 giugno)

Reazione a Catena rialza il sipario e c’è subito una vittoria. L’edizione numero 19 del quiz show di Rai 1, in onda ininterrottamente dal 2007, è partita domenica 8 giugno 2025 con la vittoria dei ‘Tiri Liberi’, tre coach di Codroipo (Udine) che a fine puntata incassano 1.813 euro. Al timone del programma ancora Pino Insegno (QUI la sua intervista a Libero Magazine), con look rivoluzionato e pizzetto nuovo di zecca, che – sfortuna sua – si è confrontato al debutto stagionale contro l’avversario peggiore di tutti, ovvero Jannik Sinner.

Reazione a Catena 2025 debutta contro Sinner

Insegno è partito con Reazione a Catena su Rai 1 alle ore 18.45, proprio nel clou del match Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros trasmessa live in chiaro sul Nove. Il match (perso da Sinner al quinto set) è scattato alle ore 15 ed è durato oltre 5 ore, terminando ben oltre la chiusura di Reazione a Catena. La puntata d’esordio del quiz show della prima rete, per quanto attesa dal pubblico, potrebbe quindi aver risentito di una concorrenza decisamente fuori dal comune: un evento sportivo capace di catalizzare l’attenzione di milioni di italiani. Difficile reggere il confronto con un italiano in finale a Parigi.

Reazione a Catena, cos’è successo nella puntata di ieri (8 giugno 2025)

I primi concorrenti di Reazione a Catena 2025 sono i Tipi da spiaggia – Mattia, Davide e Damiano da Rimini – e i Tiri Liberi – Luca, Sabrina e l’amico Fabio. La puntata inizia con la presentazione dei due nuovi giochi: ‘Le due parole mancanti’ e ‘Le sillabe fortunate’. Di nuovo c’è anche lo studio, modificato rispetto alla passata stagione.

La partita decolla all’Intesa Vincente, che vede trionfare d’un soffio i Tiri Liberi, che accedono alla Catena Finale. Qui il trio friulano inizia a giocare per 116mila euro ma dimezza sei volte il montepremi prima di arrivare alla parola finale. I termini da legare sono ‘Paese’ e ‘Ombra’. La loro risposta è ‘Fantasma’ e Pino Insegno può far esplodere la loro felicità, perché è la soluzione giusta che permette ai Tiri Liberi di portare a casa 1.813 euro in gettoni d’oro.

Le reazioni dei social

Sul web, ovviamente, la prima puntata stagionale di Reazione a Catena ha acceso l’interesse degli utenti. L’hashtag del programma sul social ‘X’ è finito in tendenza anche grazie a Pino Insegno, ormai volto copertina dello show e capace di spaccare in due la platea con la sua conduzione frizzante e poco tradizionale. I commenti di chi lo applaude sono tanti. C’è chi scrive: "Un programma piacevole e divertente, Pino Insegno bravo e simpatico porta anche allegria", oppure: "A me piace Pino. L’anno scorso un sacco di risate, ma perché hanno cambiato qualche gioco… mi abituerò", e ancora: "Incominciamo a criticare, perché tutto questo odio? Io lo seguo, per me è bravissimo, come lo era pure Liorni. I conduttori cambiano: Pino lo aveva condotto anni prima e ora è tornato di nuovo. Smettetela di criticare".

Non manca, però, qualche critica al conduttore romano o al nuovo format del programma. "Ridateci Liorni" è l’appello di un fan che evidentemente preferiva L’Eredità, il quiz show che ha chiuso i battenti sabato scorso con la vittoria di Biancamaria. "I giochi nuovi? Bocciati. Noiosi", scrive qualcuno. Oppure: "In quell’ora si cambia canale".

L’ironia del web sulla sfida tra Pino Insegno e Jannik Sinner

Infine, non manca qualche sfottò bonario all’indirizzo di Pino Insegno, che in occasione della presentazione dei palinsesti estivi Rai aveva augurato a Sinner di non arrivare in finale ("Gli auguro un raffreddore", disse) per non trovarselo contro nel suo esordio stagionale. La ‘gufata’ (scherzosa) del conduttore non ha però funzionato: Sinner è arrivato in fondo al torneo francese e, per giunta, la finalissima è durata oltre cinque ore coprendo totalmente la durata del programma di Rai 1. E qualcuno su ‘X’ ne ha approfittato per scherzarci sopra, immaginando la reazione del conduttore: "Il debutto di Reazione a Catena contro le fasi finali di Sinner-Alcaraz. Portate i sali a Pino Insegno".

