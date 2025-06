Pino Insegno rialza Reazione a Catena e rilancia, la Rai gli chiede gli straordinari: cosa farà Il conduttore, dopo un ottimo esordio con il game show, sarebbe al lavoro su un programma del tutto inedito. Con il coinvolgimento di vip e comici di livello. Ecco i dettagli.

Pino Insegno, da poco alla guida della nuova stagione di Reazione a Catena, potrebbe essere pronto (già) per un ‘raddoppio’ clamoroso. Il conduttore sembra infatti al lavoro su uno show estivo, da presentare in coppia con Roberto Ciufoli, in prima serata su Rai 2. Nel frattempo, dopo una prima puntata di Reazione funestata dalla finale in contemporanea di Sinner, il game show Rai sta lentamente ingranando. E adesso Insegno potrebbe davvero puntare al colpaccio per i prossimi mesi caldi. Insomma, non sarà l’osannato e frizzante De Martino, ma la fiducia della Rai non gli manca di certo. Vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Pino Insegno, il raddoppio estivo in Rai (oltre Reazione a Catena)

Veterano della tv, anche se con risultati non sempre esaltanti, Pino Insegno ha da poco ricominciato la sua avventura al timone di Reazione a Catena. Numeri ottimi, i suoi, nonostante l’esordio di domenica scorsa sia stato a dir poco scioccante. In quell’occasione, infatti, il presentatore Rai ha dovuto combattere con la maxi-finale tra Sinner e Alcaraz al Rolanda Garros. Che in pratica ha monopolizzato l’attenzione di mezza Italia (o più) per gran parte del pomeriggio.

Per fortuna, le puntate successive di Reazione a Catena sono andate per il verso giusto. Tanto che adesso, sicuro della fiducia di Viale Mazzini, Insegno potrà concentrarsi (anche) sul secondo impegno che dovrebbe coinvolgerlo nel corso dell’estate. Pare infatti che Pino stia lavorando a un nuovo show estivo intitolato "Facce Ride", prodotto dalla Stand by me di Simona Ercolani e in onda in prima serata su Rai 2, con ogni probabilità di domenica.

In cosa consisterà il nuovo show estivo di Pino Insegno

Si tratta in sostanza di uno show dal sapore comico, in cui Pino Insegno sarà affiancato da Roberto Ciufoli, e dovrà ‘gestire’ tre squadre – Nord, Centro e Sud – nel corso di una sfida all’ultima risata. Il tutto avverrà davanti agli occhi di una giuria di vip, soprannominati per l’occasione "i musoni".

Nel frattempo, in attesa del debutto di "Facce Ride", Insegno continuerà a macinare puntate alla guida di Reazione a Catena. E se gli ascolti proseguiranno su buoni livelli (come sta accadendo al momento) il comico e conduttore Rai potrebbe presto diventare un ‘asset’ prezioso per Viale Mazzini. Certo non sarà Carlo Conti, o il pimpante De Martino. Ma ciò non significa che non sia in grado di rendersi davvero utile, all’interno di un’azienda così stratificata (e complessa) come è la Rai.

